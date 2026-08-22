Ebola ile Mücadele Eden Sağlık Çalışanları Maaş Alamıyor

Dünya
Ebola ile mücadele eden sağlık çalışanları koruyucu giysiler içinde çalışıyor
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, maaş ödemelerinin yapılmaması nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ölümcül Ebola salgını sürerken sağlık çalışanları aylardır maaş alamıyor. Salgının merkezinde görev yapan personel hem hastalıkla mücadele ediyor hem de ekonomik krizle boğuşuyor. Ülkede en az 160 sağlık çalışanına Ebola virüsü bulaştı ve yetkililer uluslararası yardım çağrısında bulundu.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLA MÜCADELE EKONOMİK KRİZE TAKILDI

Sağlık çalışanları salgının en yoğun olduğu bölgelerde görev yapıyor. Ancak devlet kaynaklı maaş ödemeleri aylardır yapılamıyor. Bu durum salgınla mücadele ekiplerinin moralini ciddi şekilde bozdu. Çalışanlar hem kendi sağlıklarını korumaya hem de hastalara hizmet vermeye çalışıyor.

VİRÜS SAĞLIK EKİPLERİNİ HEDEF ALDI

Salgının kalbindeki bölgede virüs özellikle sağlık personelini etkiliyor. Hastalarla doğrudan temas kuran ekipler arasında 160 civarında vaka tespit edildi. Bu sayı salgının sağlık sistemine verdiği zararın boyutunu gösteriyor. Koruyucu ekipman eksikliği de enfeksiyon riskini artırıyor.

ETKİLİ AŞI VE TEDAVİ BULUNMUYOR

Uzmanlar Ebola için henüz onaylanmış bir aşı geliştirilemediğini belirtiyor. Hastalığın kesin bir tedavi yöntemi de şu ana kadar bulunamadı. Bu durum salgının kontrol altına alınmasını daha da güçleştiriyor. Sağlık ekipleri sınırlı imkanlarla hastalara destek olmaya çalışıyor.

YANLIŞ BİLGİLER SALGINI BÜYÜTÜYOR

Bölgede salgınla ilgili yayılan yanlış bilgiler mücadeleyi olumsuz etkiliyor. Halkın bir kısmı hastalığın varlığını reddediyor ya da tedavi merkezlerine başvurmaktan kaçınıyor. Sağlık ekipleri bilgilendirme çalışmaları yürütse de söylentiler engellenemiyor. Bu durum virüsün yayılma hızını artırarak Krizi derinleştiriyor.

ULUSLARARASI TOPLUMA AÇIK YARDIM ÇAĞRISI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti yetkilileri uluslararası toplumdan acil destek istiyor. Ülke hem sağlık ekipmanı hem de personel desteğine ihtiyaç duyuyor. Özellikle maaşların ödenmesi için maddi yardım talep ediliyor. Yetkililer salgının bölgesel hatta küresel bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

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