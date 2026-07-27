Ebru Şahin ve Cedi Osman Portekiz’de Aşk Tazeledi

Ebru Şahin ile Cedi Osman, Como tatilinin ardından bu kez Portekiz’e giderek romantik bir kaçamak yaptı ve sosyal medyada aşk dolu kareler paylaştı. Oyuncu Ebru Şahin, eşi milli basketbolcu Cedi Osman’la paylaştığı samimi fotoğraflarla kısa sürede takipçilerinin beğenisini topladı. 2022 yılında nikâh masasına oturan çift, mutluluklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

ROMANTİK TATİL ROTASI PORTOKİZ'E UZANDI

Geçtiğimiz haftalarda İtalya’da tatil yapan çift, Como Gölü manzaralı kareleriyle gündeme gelmişti. Ebru Şahin, doğayla iç içe anlarını “Yeni uyanmış, kıyıya vurmuştum” notuyla paylaşmıştı. Como’dan İstanbul’a gelen ünlü çift, ardından Lizbon’a geçti.

MUTLU EVLİLİK SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELİYOR

Ebru Şahin ve Cedi Osman, gözlerden uzak bir evlilik sürdürmeyi seçiyor. Ancak zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyorlar. Çiftin romantik pozları, takipçilerden yoğun yorum ve beğeni topladı.

OYUNCU ŞAHİN TATİL POZLARIYLA İLGİ ODAĞI OLDU

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ebru Şahin, paylaşımlarıyla ilgi görmeye devam ediyor. Como Gölü’ndeki tatil kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Güzel oyuncu, bu pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

CEBİNE ÖPMELERE DOYMADI

Portekiz tatilinde aşk tazeleyen çiftin samimi görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Ebru Şahin, eşi Cedi Osman’ı öpmelere doyamadı. Ünlü çiftin romantik anları büyük ilgi gördü.