Eda Erol’dan Eşi ve Oğluyla Aile Pozu

Almanya'dan tatil için gelen Böcek ailesinin zehirlenme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada altı sanık ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, aralarında otel yetkilisi ve ilaçlama firması sahibinin de olduğu sanıkların savunmasını dinleyecek.