Eda Erol’dan Eşi ve Oğluyla Aile Pozu

Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol, ağustos ayında evlendiği pilot eşi Ekrem Karaçayır ile ilk bebeklerini kucaklarına alarak mutlu bir aile pozu verdi. Eda Erol, suda doğum yaparak anne oldu. Çift, oğullarına Baran adını verdi.
BEBEK MÜJDESİ PAYLAŞILDI
Eda Erol, eşiyle romantik pozlarını yayınladı. Ardından bebek beklediklerini duyurdu. Paylaşımında “Kalbimiz biraz daha büyüdü” dedi.
CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLENDİ
Çift, aile arasında bir cinsiyet partisi yaptı. Oğulları olacağını öğrendiler.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERİLDİ
Takipçileri “Evlenmeden hamile kaldı” imasında bulundu. Eda Erol, “15 gün oldu düğünün üzerinden” cevabını verdi.
SUDA DOĞUMLA ANNE OLDU
Eda Erol, dün ilk bebeğini kucağına aldı. Annelik heyecanını suda doğum yaparak yaşadı. Instagram’dan yaptığı paylaşımda bebeğine Baran adını verdiklerini açıkladı.
MUTLU AİLE TABLOSU
Doğumdan günler sonra bir aile pozu paylaştı. Bebeği Baran ve eşinin yer aldığı kareyi takipçilerine sundu.