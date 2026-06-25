İkinci el lüks kıyafetler satan Original Seconds’ın kurucusu Eda Gürkaynak fiziksel ve mental açıdan yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı: “Gözlerim iki haftadır çok sıkıntılı ve nefes darlığı yaşıyorum.” dedi. Aile içi ilişkilerinde çatışmalar ve büyük dönüşümler olduğunu ifade etti. En yakın arkadaşlarıyla hayal kırıklığı yaşadığını ve durumu toparlamaya çalıştığını söyledi.

FİZİKSEL VE MENTAL ZORLUKLAR

Göz problemleri ve nefes darlığı yaşadığını belirtti. Aile içi çatışmaların bu süreci etkilediğini dile getirdi.

ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNDE KIRILMA

En yakın arkadaşlarıyla hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı. Bu durumu içinde kalarak toparlamaya çalıştıklarını söyledi.

TERAPİ SEANSLARINDA YOĞUN DUYGU

Son terapi seanslarında hıçkıra hıçkıra ağladığını ifade etti. Hayatında ilk defa ölüm korkusuyla yüzleştiğini de ekledi.

HAYALLERDEN VAZGEÇME HİSSİ

Zaman zaman tüm hayallerinden vazgeçip pes etmek istediğini belirtti. Şunu aktardı: “Hayat bazen çok güzel ama kalp kırıcı olabiliyor.”

2019’DAN BERİ SÜREN AŞK

Eda Gürkaynak ve oyuncu Birkan Sokullu, 2019 yılından bu yana birlikteliklerini sürdürüyor.