El Niño Hawaii’yi İki Fırtınada Vurdu

Hawaii, art arda ikinci hafta da yoğunlaşan bir tropik fırtınanın hedefinde. Yerel saatle 05.00 itibarıyla Tropik Fırtına Moke, Hawaii’nin Hilo kentinin yaklaşık 545 mil güneydoğusunda bulunuyor ve azami sürekli rüzgar hızı saatte 45 mil olarak ölçülüyor. Fırtına, saatte 8 mil hızla batı-kuzeybatı yönünde ilerliyor. Tropik fırtına statüsünü koruması ve merkezinin Hawaii’nin Büyük Ada bölgesinin oldukça güneyinden geçmesi beklenirken, son kasırganın yaralarını sarmaya çalışan bölgeye şiddetli yağış ve sert rüzgarlar getirecek kadar yaklaşması öngörülüyor.

EL NİNO HAWAİİ'NİN KORUMA KALKANINI KALDIRDI

Geçen hafta Kasırga Lala, Büyük Ada’nın hemen güneyinde dönerken yoğunlaşmıştı. Fırtına, adanın rüzgar alan bölgelerinde yer yer 3 feet’i aşan sağanak yağış bırakmış, bu da küçük toplulukları izole eden, evleri tahrip eden ve kritik altyapıya zarar veren yıkıcı toprak kaymalarına ve ani sellere yol açmıştı. En az bir kişinin ölümüne neden olan fırtınanın yol açtığı yıkımın büyük bölümü El Niño’ya bağlanıyor. Normal yıllarda Hawaii, tropik fırtına ve kasırga hasarından o kadar iyi korunuyor ki adaların adeta bir anti-kasırga güç alanıyla çevrili olduğu hissi uyanıyor. Ancak daha soğuk okyanus sularından oluşan bu koruyucu bariyer artık zayıflamış durumda ve etkileri açıkça görülüyor. El Niño, Hawaii’nin doğusunda ve güneydoğusunda, yani bu fırtınaların oluşma ve adalara yaklaşma eğiliminde olduğu bölgelerde okyanus sıcaklıklarını artırıyor. Ayrıca Hawaii’nin güneyindeki su sıcaklıklarını da ciddi şekilde yükseltiyor. El Niño olmayan yıllarda Pasifik kasırgaları Hawaii’ye doğru batı veya kuzeybatı yönünde ilerlerken adalara yaklaştıkça daha soğuk okyanus sularıyla ve artan üst seviye rüzgarlarıyla karşılaşır. Enerjilerini sıcak okyanus sularından alan ve etraflarındaki üst seviye rüzgarların nispeten zayıf olduğu ortamlarda güçlenen bu fırtınalar, söz konusu faktörler nedeniyle zayıflar. Gelişmekte olan Süper El Niño ise her iki faktörü de, özellikle okyanus sıcaklıklarını değiştiriyor.

KASIRGA SERİSİNİN KIRILMAMASI YIKIMI ENGELLEMEDİ

Kasırga Lala, Büyük Ada’ya karaya çok yaklaşmış ancak merkez, adanın güney ucunun hemen açığında kalmıştı. Bu da 1992’de Kauai’nin güneybatıdan vuran yıkıcı Kategori Dört Kasırga Iniki’den bu yana Hawaii’de kasırganın karaya ulaşmaması serisini sürdürdü. Ancak Kasırga Lala’nın gösterdiği gibi, fırtınaların Hawaii Adaları’na karaya çıkmasına gerek yok; ciddi hasara yol açmaları için yakınlarından geçmeleri yeterli. El Niño ayrıca Doğu ve Orta Tropikal Pasifik’te oluşan fırtına sayısını önemli ölçüde artırma eğiliminde. Bu da bunlardan bir veya birkaçının Hawaii yakınlarından geçme ihtimalini yükseltiyor. El Niño’nun Atlantik kasırga sezonu üzerinde ise tam tersi bir etkisi var; artan üst seviye rüzgarları, yeni oluşan fırtınaları henüz organize olup güçlenmeye başlarken dağıtıyor. Bu engelleyici faktör, bu kasırga sezonunda şimdiye kadar etkisini gösterdi ve Atlantik’te haftalarca süren bir sessizlik yaşandı.

SEZONDA İKİNCİ YAKIN GEÇİŞ YAŞANIYOR

Ulusal Hava Servisi’nin baş kasırga sezonu tahmincisi Matthew Rosencrans’a göre, yoğun bir El Niño kasırga sezonunda bile fırtınaların Hawaii Adaları’na 300 deniz mili yakınına gelmesi sık görülen bir durum değil. Hawaii’ye bu kadar yaklaşan fırtınalar için tipik yıllık ortalama sezon başına yalnızca bir. Bu da Moke ile birlikte Hawaii’nin, eyalete 300 deniz mili yakınından geçen tropik siklonların tipik yıllık sıklığını bu sezon ikiye katladığı anlamına geliyor. Rosencrans, bu sezonun ilerleyen döneminde üçüncü bir fırtınanın da muhtemel olduğunu söyledi. El Niño yıllarında bile Hawaii için bu tür yakın geçişlerin yaygın olmadığını belirten Rosencrans, bu iki haftalık dönemi “çok tuhaf” olarak nitelendirdi ve bunu atmosferdeki yönlendirici akıntıların fırtınaları Hawaii yönüne taşıyacak şekilde denk gelmesine bağladı. Bu durum, güçlü bir El Niño’nun belirli bağlantılı sonuçların olasılığını artırma eğilimiyle örtüşüyor; ancak her durumda daha yoğun fırtınalar anlamına gelmiyor. Rosencrans, bu yönlendirici akıntıların kısa sürede değişebileceğini ve eyalet için bir rahatlama sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.