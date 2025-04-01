Emekliliklerin İptali: Binlerce Kişi Riskte!

SGK’DAN SIKILAŞMIŞ İNCELEME SÜRECI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son zamanlarda sahte sigortalılıkla emekli olan kişilere yönelik detaylı bir inceleme başlattı. Özellikle sahte iş yerleri aracılığıyla prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanan bireyler SGK’nın dikkatini çekiyor. Bu kişilerin emeklilikleri iptal edilmekle kalmayacak, usulsüz bir şekilde aldıkları emekli maaşları da faiziyle geri talep edilecek.

HEDEFTE GURBETÇİLER VE USULSÜZLÜK YAPANLAR

SGK’nın dikkatli bir şekilde yürüttüğü bu inceleme, sadece yurtdışında yaşayan gurbetçileri değil, Türkiye’deki tüm sigorta işlemlerinde usulsüzlük yapan bireyleri kapsıyor. Özellikle yurt dışında çalışan ve aynı tarihlerde Türkiye’de sigortalıymış gibi gösterilen gurbetçiler, bu incelemenin ana hedeflerinden biri haline geldi. SGK, bu kişilerin emekliliklerini iptal ederken, aldıkları emekli maaşlarını da geri talep etmeyi planlıyor.

GERİ TALEP SÜRECİ

SGK’nın uygulamaları nedeniyle, yurtdışında yaşayan ancak sigorta girişlerini yanlış bildiren gurbetçiler emeklilik başvurularında ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Özellikle 18 yaşında sigortalı olarak sayılan kadınların Türkiye’de sigortalı çalışarak emeklilik sürelerini doldurmaları bekleniyordu. Ancak, sahte sigortalı olarak gösterilen iş yerleri yüzünden bu kişilerin emeklilik hakları iptal edilerek, aldıkları maaşların faiziyle geri istenmeye başlandı. SGK’nın yürüttüğü incelemeler sonucunda, sigorta yapılan iş yerlerinin çoğunun gerçekte bulunmadığı tespit edildi. Özellikle boş araziler ya da daha önce kapanmış işletmelerin adresleri üzerinden yapılan sigorta işlemleri dikkat çekti.

İNCELEME SÜRECİ 2021’DE BAŞLADI

SGK, sahte sigortalılık işlemleriyle ilgili 2021 yılından beri kapsamlı bir inceleme süreci yürütüyor. Son üç yıl boyunca bu sahte sigorta işlemleri sürekli olarak takip edildi. Yapılan tespitlere göre, sahte sigortalılık yoluyla emekli olanların sayısı artarken, bu kişilere ödenen emekli maaşlarının geri alınması da hız kazandı.

EMEKLİLİK İPTALİNDE ATILACAK ADIMLAR

Sahte iş yerlerinde sigortalı gösterilen bireylerin emeklilikleri iptal edilirse, ilk olarak SGK’ya itiraz dilekçesi yazılmalı. İtirazın ardından, maaşın kesilmesi ve alınan maaşların geri talep edilmesi durumunda, sigortalı kişilerin SGK Müdürlüğü ile doğrudan görüşerek çözüm bulmaları öneriliyor. Eğer SGK Müdürlüğü’nden çözüm sağlanamazsa, SGK ve iş hukuku konusunda uzman bir avukata başvurulması gerektiği belirtiliyor. Ancak bu tür durumlarda eğer sigortalının suçlu olduğu tespit edilirse, maaş kesilecek ve alınan emekli maaşı geri ödenecek. Bu nedenle, sahte sigortalılık işlemlerine başvuran kişilerin son derece dikkatli olmaları ve yasal olmayan işlemlerden kaçınmaları büyük önem taşıyor.