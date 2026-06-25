EPDK Elektrik Bağlantı Yönetmeliğini Değiştirdi

Ekonomi
Güneşli bir gökyüzünde elektrik direkleri ve telleri
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yeni yönetmeliği, elektrik piyasasında güncellemeleri belirli bir takvime bağladı.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun elektrik piyasası bağlantı ve sistem kullanım yönetmeliğinde yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikteki ilgili maddeye göre geri ödemeye esas yatırım tutarı TÜFE değerleri ile güncellenecek. Hesaplamayı Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) yapacak. Güncelleme her yıl ocak ayında bir defa yapılacak. Temel endeks değeri son güncellemenin yapıldığı aydan önceki aralık ayına ait olacak. Güncel endeks değeri ise ocak ayından önceki aralık ayına ilişkin olacak. Güncelleme bakiye yatırım tutarı üzerinden uygulanacak. İlk güncelleme geri ödemenin başladığı aydan sonraki ilk ocak ayında yapılacak. Bu güncellemede bağlantı anlaşmasındaki iletim varlıklarının en son geçici kabul onayına ait endeks değeri kullanılacak.

GÜNCELLEME İÇİN TARİH ŞARTI GETİRİLDİ

Eklenen yeni madde ile 20. maddenin altıncı fıkrası kapsamındaki güncelleme işlemleri belirli bir tarihe bağlandı. Bu işlemler geçici kabulü 27 Ocak 2026 ve sonrasında onaylanan iletim tesisleri için yapılacak. Böylece güncelleme prosedürü net bir zaman sınırına kavuştu.

ESKİ DÜZENLEMEDEKİ İBAREDE DEĞİŞİKLİK

2014’te yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 20. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sabitlenerek” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Bu değişiklikle birlikte ilgili fıkradaki ifade güncellenmiş oldu. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla geçerlilik kazandı.

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