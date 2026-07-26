Erciyes’ten Ekonomiye 250 Milyon Dolarlık Katkı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, bu sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı ve ekonomiye 250 milyon dolar katkı sağladı. Son on yıldaki toplam katma değer 2,5 milyar dolar oldu. Yetkililer sezonun başarılı geçtiğini belirtti.

REKORLARLA KAPANAN BİR KIŞ SEZONU

Zafer Akşehirlioğlu, sezonun muhteşem başladığını söyledi. Kar yağışının çok güzel olduğunu ifade etti. Rekorlarla biten bir sezon yaşandı. Yaz faaliyetleri de devam ediyor. Tenis turnuvaları düzenleniyor. Futbol takımları kamp yapıyor. Çocuk oyun alanları misafirlere hizmet veriyor. Plaj voleybolu etkinliği yapıldı. Ağustosta Meteor Gözlem Şenliği planlanıyor.

YABANCI KAYAKÇILARIN PAYI YÜZDE 15

Toplam ziyaretçinin yüzde 20-25’i kayak yapmak için geliyor. Kayakçıların yüzde 15’i yabancı turistlerden oluşuyor. Rusya ve Ukrayna’dan bireysel gelişler devam ediyor. Polonya ve Çekya’dan charter seferleri sürüyor. Yeni ülkelerin eklenmesi planlanıyor.

KIŞ SEZONU HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Zafer Akşehirlioğlu, misafirlere hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Erciyes, Kapadokya ile birleşen bir destinasyon haline geldi. Singapur, Endonezya, Malezya, Brezilya, Meksika’dan ziyaretçiler geliyor. Yaz faaliyetleri devam ederken kış hazırlıkları da yapılıyor. Bir sonraki kış sezonu için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

MACARİSTAN’DAN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Erken kar yağışıyla bereketli bir sezon geçmesi umuluyor. Macaristan’dan ziyaretçi gelmesi planlanıyor. Erciyes’e her zaman yeni ülkeler eklenmeye devam edecek. Dört mevsim hizmet veren bir destinasyon hedefleniyor. Bu hedefe adım adım ilerleniyor.

365 GÜN BOYUNCA HİZMET SÜRECEK

Kayak sezonu biter bitmez tenis turnuvaları başladı. Tenis turnuvaları sonrası futbol ve bisiklet kampları geldi. Bu döngü eylül ayına kadar devam edecek. Eylülde yeni tenis turnuvaları başlayacak. Ardından yine kış sezonu gelecek. Oteller açık kalmaya devam edecek. Esnaf çalışmaya devam edecek. Erciyes 365 gün hizmet verecek.