Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye’le Telefonda Görüştü

Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında konuşma yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Senegal ilişkilerini güçlendirmek ve işbirliğini artırmak için önemli adımlar atacaklarını belirtti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstereceklerini söyledi. Yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliği geliştirilmesi önemli.

SAVUNMA SANAYİİNDE İVME KAZANDIRMA HEDEFİ

Erdoğan, savunma sanayii alanında ilişkilerin ivme kazanmasının kritik olduğunu vurguladı. Türkiye’nin kazan-kazan anlayışıyla adımlar atacağını ifade etti.

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