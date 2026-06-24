Eski New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın genel sekreteri Frank Carone, kardeşi ve iki çalışan, federal bir iddianameye göre “şehirdeki göçmen krizini kâr amacıyla sömürmek” için rüşvet ve kara para aklama komplosu kurmakla suçlanıyor. Çarşamba günü açıklanan 13 maddelik iddianame, yetkililerin Frank Carone’un evinde arama yapmasının ardından kamuoyuna duyuruldu. Mahkemede ifade veren dört sanık da suçlamaları reddederken, Frank Carone için 2 milyon dolar kefalet belirlendi.

RÜŞVET VE KARA PARA AKLAMA İDDİALARI

Federal savcılar, 2022 yılında New York’a akın eden göçmen dalgası sırasında Carone’un, Crystal Chen ve Yan Po Zhu’dan rüşvet alarak şehir adına bir otele milyonlarca dolarlık göçmen barınma sözleşmesi verilmesini sağladığını öne sürüyor. İddianameye göre Zhu ve Chen, yaklaşık 120 bin doları Frank Carone’a ödedi; bu para Anthony Carone’un hukuk bürosu üzerinden aklanarak kişisel harcamalarda kullanıldı. Frank Carone’un avukatları ise soruşturmanın “tamamen yanlış yönlendirilmiş” olduğunu savunarak müvekkillerinin şehre hizmet ettiğini ve iddialarla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

ADAMS DÖNEMİNE YENİ BİR DARBE

Eski belediye başkanı Adams’ın sözcüsü Todd Shapiro, Carone’un onlarca yıldır kamu hizmetinde bulunduğunu ve bu konuda ailesine dua ettiğini ifade etti. Bu dava, Adams yönetimine yönelik yolsuzluk iddialarına bir yenisini eklerken, mevcut Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise kamu güvenine vurgu yaparak her türlü yolsuzluğun ciddi bir ihlal olduğunu söyledi. Mamdani, NYPD Komiseri Jessica Tisch’in yolsuzlukla mücadelede kararlı olduğunu ve süreci iyi yöneteceğine inandığını belirtti.

NYPD'DE DE SORUŞTURMA VAR

New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında, NYPD’nin eski ve mevcut üyelerine yönelik arama emirleri çıkarıldı. Komiser Tisch, NYPD İç İşleri Bürosu ve FBI’ın ortak yürüttüğü soruşturmanın devam ettiğini ve polis teşkilatındaki herhangi bir usulsüzlük iddiasının titizlikle araştırılacağını duyurdu. Soruşturmanın yıllar öncesine dayanan rüşvet ve uygunsuz davranış iddialarını kapsadığı belirtiliyor.

ADAMS'IN GEÇMİŞİ VE SEÇİM SÜRECİ

Eski bir NYPD kaptanı olan Adams, 2022-2025 yılları arasında bir dönem belediye başkanlığı yapmış, görev süresi boyunca kamu güvenliğine odaklanmış ancak yolsuzluk iddialarıyla gölgelenmişti. 2024’te federal jüri tarafından rüşvet ve dolandırıcılıkla suçlanan Adams, suçlamaları reddetmişti. Trump yönetiminin 2025’te davayı düşürme kararı, federal savcıların istifasına yol açmış, yargıç ise kararı eleştirmesine rağmen davayı düşürmüştü. Adams, 2025 seçimlerinde düşük oy oranları nedeniyle yarıştan çekilmişti.