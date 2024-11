Esenyurt’ta Kayyum Görevlendirildi: Can Aksoy Atandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçuyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Ayrıca, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi. Ayrıca, ilgili açıklamada 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46’ncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un Belediye Başkan Vekili olarak atandığı da belirtildi.

CAN AKSOY’UN HAYAT HİKAYESİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınmasından sonra Can Aksoy hakkında “Can Aksoy kimdir, Can Aksoy kaç yaşında, Can Aksoy nereli” gibi sorular gündeme geldi. Can Aksoy, 1983 yılında Ankara’nın Altındağ ilçesinde doğmuştur. Aslen Kırşehirli olan Aksoy, ilk ve orta öğrenimini Ankara’nın Keçiören ilçesinde tamamladıktan sonra yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yaparak 2005 yılında mezun oldu.

Üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (YAYEM) 2002 yılında ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde 2003 yılında staj yaptı. 2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği kariyerine başlayan Aksoy, Giresun İli’nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı’da Refakat Stajını ve Kırşehir İli’nde Vilayet Stajlarını tamamladıktan sonra 2006 yılında Çankırı İli Korgun İlçesi’nde vekil kaymakam olarak görev aldı.

EĞİTİM VE GÖREVLERİ

2007 yılında, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programları için İngiltere’nin Leicester Üniversitesi’ne gönderildi. Yurtdışı eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü’nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu’nu bitirdi. Kaymakam Adaylığı Eğitimi sürecinin sonunda T.C. İçişleri Bakanlığı 93. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu “Üstün Başarı” derecesi ile aldı. Aksoy, 2009-2011 yılları arasında Sivas İli Ulaş İlçesi Kaymakamı, 2011-2013 yılları arasında Kars İli Arpaçay İlçesi Kaymakamı görevinde bulundu. 2013-2015 yılları arasında Yozgat Vali Yardımcısı, 2015-2017 yılları arasında ise Çanakkale Vali Yardımcısı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

2017-2018 yıllarında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Kaymakamı, 2018-2019 yılları arasında Ankara İli Beypazarı İlçesi Kaymakamı olarak çalışan Aksoy, 2019-2023 yılları arasında da Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kaymakamı olarak görev yaptı. 4 Eylül 2023 tarihinde Beyoğlu Kaymakamlığı görevine atandı. Evli ve iki çocuğu bulunan Can Aksoy, iyi derecede İngilizce biliyor.