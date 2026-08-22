Eski Kansas Senatörü Nancy Kassebaum Baker 94 Yaşında Öldü

Kansas Valisi’nin kızı olarak ABD Senatosu’na seçilen ilk kadın unvanını taşıyan Nancy Kassebaum Baker, 94 yaşında hayata veda etti. Eski senatörün cuma günü doğal nedenlerle öldüğü, oğlu Bill Kassebaum tarafından açıklandı. Bill Kassebaum, annesinin Kansas’ı ve Kansashalkını sevdiğini, 18 yıl boyunca ABD Senatosu’nda temsil ettiğini belirterek, “Partisine rağmen doğru olduğuna inandığı şeyi savunmaktan çekinmeyen bağımsız fikirli bir Cumhuriyetçiydi” dedi.

SENATOYA UZANAN YOL

1978 yılında ABD Senatosu’na seçilen Kassebaum Baker, üç dönem görev yaptı. Mütevazı tavırları, onu her siyasi görüşten seçmenin sevgilisi haline getirdi. Babası, 1936 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan ancak yenilgiye uğrayan Vali Alf Landon’ın izinden giderek ılımlı ve ilerici Cumhuriyetçi çizgiyi benimsedi. 1997 yılında Senato’dan ayrıldıktan sonra da kamu hizmetine devam etti.

ILIMLI POLİTİKALARIYLA ÖNE ÇIKTI

Senato’daki ilk yıllarında ılımlı politikalarıyla dikkat çeken Kassebaum Baker, dengeli bütçe için anayasa değişikliği önerisini desteklemeyi reddetmiş ve “Görünüşte basit çözümlere karşı temkinli olmalıyız” ifadelerini kullanmıştı. 1984’te yüzde 76, 1990’da ise yüzde 74 oy oranıyla yeniden seçilmeyi başardı. Saldırı silahlarının yasaklanmasına verdiği destek nedeniyle kariyerinin en sert eleştirilerini aldı.

SENATÖR HOWARD BAKER İLE EVLİLİK

Kassebaum Baker, 1996 yılında Senato’da görev yapmış Tennessee’li Cumhuriyetçi Howard Baker ile evlendi. Bu evlilik, daha önce Senato’da görev yapmış bir kadın ve erkeğin evliliği olarak tarihe geçti. Howard Baker, Başkan Ronald Reagan döneminde genelkurmay başkanlığı yapmıştı. Evlendikten sonra da kamu hizmetinden kopmayan Kassebaum Baker, eşinin Japonya büyükelçiliği döneminde Tokyo’da önemli bir figür haline geldi.

CUMHURİYETÇİ PARTİYLE YOLLARI AYRILDI

Hayatının ilerleyen dönemlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin muhafazakarlaşmasıyla yollarını ayıran Kassebaum Baker, Kansas valiliği ve senatörlük seçimlerinde Demokrat adayları destekledi. 2021 yılında ise Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına saldırmasının ardından Trump’ın görevden alınması gerektiğini açıkladı. Kansas’ın Flint Hills bölgesindeki çiftliğine çekilen eski senatör, yetiştirdiği yedi torunu ve iki torun çocuğuyla vakit geçiriyordu.