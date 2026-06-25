Fas, Haiti’yi 4-2 Mağlup Etti

Fas, Haiti karşısında 4-2’lik skorla galip gelerek önemli bir zafer elde etti. Karşılaşma boyunca iki takım da karşılıklı ataklarla etkili olurken, Fas özellikle ikinci yarıdaki üstün performansıyla skoru belirledi. Hakem Danny Makkelie yönetiminde oynanan maçta ilk gol konuk ekipten geldi.

HAİTİ ÖNE GEÇTİ AMA FAS CEVAP VERDİ

Maçın 10. dakikasında Lenny Joseph, Haiti’yi öne geçiren golü attı. Fas, 39. dakikada Achraf Hakimi ile skoru eşitledi. İlk yarının sonlarına doğru Wilson Isidor, Haiti’yi tekrar öne geçirdi. Ancak Ismael Saibari, 45. dakikada attığı golle durumu 2-2 yaptı.

İKİNCİ YARIDA FAS ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

Fas, 78. dakikada Soufiane Rahimi’nin golüyle öne geçti. Chadi Riad’ın asist yaptığı bu golden sonra tempo arttı. Gessime Yassine, 89. dakikada fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Azzedine Ounahi’nin şutu savunmadan döndü ve Yassine golü tamamladı.

KARŞILIKLI ATAKLAR VE KAÇAN FIRSATLAR

Fas’ta Achraf Hakimi, Ayoub El Kaabi ve Neil El Aynaoui kaleyi yokladı. Haiti cephesinde Duckens Nazon ve Jean-Ricner Bellegarde etkili oldu. İki takım da korner ve duran top organizasyonlarıyla sonuç aradı. Maçta toplam dört sarı kart çıktı.

TEKNİK DİREKTÖRLER OYUNA MÜDAHALE ETTİ

Fas’ta Brahim Diaz, Ayoub El Kaabi ve Ismael Saibari oyundan çıkarken Azzedine Ounahi, Gessime Yassine ve Soufiane Rahimi oyuna girdi. Haiti’de Wilson Isidor, Ruben Providence ve Lenny Joseph kenara gelirken Louicius Deedson, Duckens Nazon ve Frantzdy Pierrot sahaya çıktı.

GRUPTA PUAN DURUMUNA ETKİ EDEN SONUÇ

Bu galibiyetle Fas puanını 4’e çıkardı. Haiti ise gruptaki ilk maçında İskoçya’ya 1-0 mağlup olmuştu. C Grubu’nda Brezilya, İskoçya’yı 3-0 yenerek iddiasını sürdürdü. Fas, bir sonraki maçında tur şansını zorlayacak.