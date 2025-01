Fatih Portakal’dan Barış Pehlivan Tepkisi Açıklaması

GAZETECİLİK ETİĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Sözcü TV’nin ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan’a ilişkin yorumları ile dikkat çekti. Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınmasının ardından Portakal, canlı yayında Pehlivan’ın gözaltına alınmasını ve bir ses kaydını yayınlamasını eleştirdi. Portakal, “Barış Pehlivan’ın yaptığı doğru değildi. Bilirkişiyle yaptığı konuşma, o kişinin ‘Halk TV’ye çıkmak istemiyorum’ demesi üzerine bunu yayınlıyorsanız hata yapıyorsunuz. Türkiye’nin koşullarını bilen bir gazeteci olarak, gazetecilik etiği açısından bu yanlıştır. Barış’ı bu yönden eleştirebilirim, ama bu şekilde gözaltına alınmamalıydı” ifadesini kullandı. Portakal, gazetecilik pratiği açısından kendisinin eleştirme hakkı olduğunu belirterek, “Burada kamuoyunu harekete geçirmek ve gözdağı vermek istiyorlar” dedi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Portakal’ın ifadeleri, sosyal medya gibi birçok platformda çeşitli tepkilere yol açtı. Kendisine gelen eleştirilere yanıt veren Portakal, “Gelen tepkileri anlıyorum. Öyle bir bölünme içerisindeyiz ki karpuz gibi. Karşı taraf yapıyorsa, yandaş taraf yapıyorsa sen muhalefet tarafındasın, muhalefet tarafındaki gazetecileri de korumak zorundasın şeklinde bir inanç var. Yanlışın peşinden gitmemek gerekiyor, aksi takdirde doğruya ulaşamayız” dedi. Ayrıca, “Gitmek isteyen varsa gitsin, izlemesin. Takip de etmeyin, izlememe hakkınız var. Ama ben doğrudan yana gitmeyi seviyorum” şeklinde bir ifade kullandı. Portakal, Platon’un “En iyi iki dostum doğruluk ve Socrates’tir” sözüne de yer verdi.

Fatih Portakal, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan ile yargılandıkları ortak dava hakkında da bilgi vererek, “Biz o davada hepimiz sanık durumundayız” dedi. Duruşmanın 29 Mayıs’ta yapılacağını belirten Portakal, “Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan benden iyi gazeteciler. Türkiye’de araştırma gazeteciliği yapan kaç kişi var? Onların gazeteciliklerini tartışmam bile. Televizyon haberciliği sunumunda iyi olduğumu düşünüyorum ve kurallara bağlı bir yayın yaptığımı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

GÖZALTINA ALMA ŞEKLİNE TEPKİ

Açıklamalarında gözaltı süreçlerine değinen Portakal, “Savcılık karşısına çıkmalarının sebebi şu; birisiyle konuşmayı izinsiz kayda almak, yayınlamak ve hedef göstermek. Bu TCK’da suç unsuru ve bunu her gazeteci de bilir. Barış’ın ya da Serhan ile Seda’nın bilmemesi mümkün değil. Off the record kavramı var, basın meslek kuralları içerisinde. Bazı cümleleri paylaşmadığınızda onları yayınlamazsınız. Ben Halk TV’nin bunu nasıl yayınladığını şaşırarak izledim” dedi. Portakal, gözaltı sürecinin tasvip edilmediğini belirterek, “İfadesini alırsınız, karar verirsiniz. Onlar da şov yapıyorlar zaten, savcılık şovu, emniyet şovu” ifadesini kullandı.