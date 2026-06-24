Fenerbahçe, Greenwood’u İkna Etti

Fenerbahçe’de seçim süreci devam ederken transfer gündeminin en flaş ismi Mason Greenwood oldu. İddialara göre başkan Aziz Yıldırım, İngiliz futbolcunun transferi için önemli bir adım attı. Oyuncu cephesiyle anlaşma zemini oluşturdu. Sarı-lacivertliler, Greenwood ile doğrudan temas kurarak cazip bir maaş paketi sundu. Ancak transferin önündeki en büyük engel bonservis bedeli olarak görülüyor.

GREENWOOD TEKLİFİ KABUL ETTİ

Marsilya’nın Greenwood için 50 ila 55 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe ise 30 milyon euro ve performansa bağlı bonuslar içeren bir teklif hazırladı. Taraflar arasındaki fark halen ciddi seviyede olduğu aktarılıyor.

MARSİLYA İNDİRİME YANAŞMIYOR

Seçim döneminden önce Başkan adaylarından Hakan Safi’nin Greenwood’a sunduğu teklifin detayları da ortaya çıktı. İngiliz futbolcuya yıllık 12 milyon euro garanti ücret önerildi. Performans ve takım başarılarına bağlı yüksek primler de pakete dahil edildi.

SEÇİMDEN ÖNCE ANLAŞILAN DETAYLAR BELLİ OLDU

15 gole katkı sağlaması halinde 500 bin euro bonus planlanıyor. 20 gole katkıda 750 bin euro ve 25 gole katkıda 1 milyon euro bonus ödenmesi hedefleniyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılım, Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri için ek prim maddeleri bulunuyor.

GÖZLER MARSİLYA'DA

Fenerbahçe’nin oyuncu tarafını ikna ettiği iddia ediliyor. Transferin kaderini Marsilya ile yapılacak bonservis görüşmeleri belirleyecek. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibini ikna edebilmek için temaslarını sürdürüyor. Greenwood dosyası seçim döneminin en çok konuşulan transfer gelişmelerinden biri haline geldi.