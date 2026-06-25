Fenerbahçe’den 17 Oyuncu Ayrılıyor

Spor
Fenerbahçe forması giymiş bir kişi koridorda yürürken
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadro düzenlemeleri ve transfer hamleleri ile dikkat çekiyor.
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Fenerbahçe, Süper Lig’de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen yönetimiyle transfer döneminin en hareketli takımlarından biri haline geldi ve kadro şişkinliğini çözmek için büyük bir operasyon başlattı. Vedat Muriqi’nin katılımıyla A Takım havuzundaki oyuncu sayısı 40’a dayandı. Yönetim stoper, orta saha ve kanat bölgelerine en az 5 kritik takviye daha planlıyor. Bu hamleler toplam oyuncu sayısını 45’e çıkarabilir.

MURİQİ'NİN DÖNÜŞÜ KADROYU KALABALIKLAŞTIRDI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik heyetin raporu doğrultusunda adımlar atılıyor. Kiralık sözleşmeleri biten futbolcular Samandıra’ya döndü. Bu durum kadronun kalabalıklaşmasına neden oldu. Taraftarın sevgilisi Vedat Muriqi transferi de mutlu sonla tamamlandı. Muriqi’nin takıma katılmasıyla A Takım havuzundaki futbolcu sayısı 40’a ulaştı. Yönetim transfer dönemi sonuna kadar en az 5 kritik takviye daha yapmayı planlıyor.

TFF KURALI 17 OYUNCULUK TASFİYEYİ ZORUNLU KILDI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği kadro kısıtlamaları yönetimi düşündürüyor. TFF’nin Süper Lig takımları için uyguladığı 28 kişilik A Takım listesi bildirim kuralı büyük bir tasfiyeyi zorunlu kılıyor. Bu kurala göre planlanan yeni transferlerin listeye eklenebilmesi gerekiyor. Ayrıca kadronun ideal sayıya çekilmesi için yönetim transfer süreci bitene kadar en az 17 isimle vedalaşmalı. Kiralık gönderilecek genç yeteneklerin yanı sıra tecrübeli isimler de sözleşme feshi veya bonservis yoluyla ayrılacak.

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