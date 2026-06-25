Fenerbahçe UEFA Cezasını Ucuz Atlattı

Spor
Fenerbahçe futbol takımının bir maçı sırasında oyuncuların iletişimi
Fenerbahçe, UEFA'nın finansal incelemeleri sonucunda 7,5 milyon Euro ceza alarak mali disiplin ihtarına tabi tutuldu.
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24 Ocak 2026 tarihinde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) müfettişleri ve bağımsız denetim kuruluşu Deloitte tarafından başlatılan incelemelerin sonuçları tamamlandı. Fenerbahçe’yi iki gün boyunca denetimden geçiren UEFA kurulu, sarı-lacivertli kulübe yönelik nihai yaptırım kararını belirledi. İlk etapta 15 milyon Euro’yu bulan devasa bir para cezası, puan silme ve hatta Avrupa kupalarından men tehlikesiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe, süreci daha hafif bir hasarla atlattı. Kulübe cuma günü resmi olarak tebliğ edilmesi beklenen cezanın bedeli 7,5 milyon Euro ve mali disiplin ihtarı olarak belirlendi.

SÖZLEŞMELER UEFA LİMİTLERİNİ AŞTI

CFCB’nin hazırladığı rapora göre cezanın temelini üç kritik ismin sözleşmeleri oluşturdu. Jose Mourinho ve Diego Carlos ile yapılan anlaşmalarda takımın harcama limitlerinin aşıldığı tespit edildi. Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde de UEFA talimatlarına aykırı hareket edildiği belirlendi. Fenerbahçe, UEFA’nın savunma talebi üzerine geçtiğimiz dönemde Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesini revize etmişti. Kulüp, oyuncunun 5 yılda alacağı toplam ücreti kalan 4 yıla eşit olarak dağıttı. Bu hamle iyi niyet göstergesi olarak kaydedildi.

ÖDEME PLANI VE YENİ UZLAŞMA DÖNEMİ

Verilen mali disiplin ihtarı nedeniyle Fenerbahçe yönetimi yeni bir anlaşma imzalamak zorunda kalacak. Önümüzdeki dönemde UEFA ile 3-4 sezonu kapsayacak bir “Finansal Uzlaşma Anlaşması” (Yapılandırma) yapılacak. Taraftarların en çok merak ettiği konu olan 7,5 milyon Euro’nun nasıl ödeneceği sorusu netlik kazandı. UEFA, bu tarz cezaları kulüplerden tek kalemde nakit olarak tahsil etmiyor. Bu nedenle sarı-lacivertli kulübün kasasından “sıcak para” çıkışı olmayacak.

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