Fitch, Katılım Bankacılığı Birleşmesini Değerlendirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk katılım bankacılığı sektöründe planlanan üç kamu bankasının birleşmesinin kredi notu üzerindeki etkisine dair bir değerlendirme yayımladı. Açıklamada, birleşmenin etkisinin sürecin yürütülmesine bağlı olduğu ifade edildi. Verimlilik ve karlılığı artıracak başarılı bir birleşmenin sektöre katkı sağlayabileceği belirtildi.

ÜÇ BANKANIN BİRLEŞMESİ İÇİN AYRINTILAR BEKLENİYOR

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım’ın toplam pazar payı yüzde 3,4 seviyesinde bulunuyor. Katılım bankaları arasındaki payları ise yaklaşık yüzde 36 olarak kaydedildi. Birleşme sonrası oluşacak yeni yapı en büyük katılım bankası olacak. Bu durum daha güçlü bir kurumsal yapı ve ölçek sağlayabilir. Ancak birleşme takvimine ilişkin ayrıntılı planlar henüz açıklanmadı. Fitch, bu durumun uygulama riskleri doğurabileceğini belirtti. Ajans ayrıca sermaye artırım planından haberdar olmadığını ifade etti. Geleneksel bankalar ve yeni oyuncular da sektöre giriş yapıyor. BİM, 10 milyar lira sermayeyle katılım bankası kurmak için onay aldı. Emlak Katılım’ın halka arzı da sermaye yapısını destekleyebilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRLEŞMEYİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran’da bir zirvede konuştu. Emlak Katılım’ı halka arz etmeyi hedeflediklerini söyledi. Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım’ın birleştirileceğini duyurdu. “Bunların güçlerini birleştirmesiyle sektör farklı bir ivme kazanacak” dedi.