Fransa’da 3 Yaşındaki Çocuk Araçta Mahsur Kalarak Öldü

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Saint-Gratien kasabasında, ailesinin otomobilinde yaklaşık 45 dakika mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk, aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirdi. Savcılık, çocuğun babasının uyuduğunu sandığı sırada evden çıktığını açıkladı. Kapıları kilitli olmayan aile otomobiline binen çocuk, çocuk kilidi yüzünden dışarı çıkamadı.

AİLESİ BAYGIN HALDE BULDU

Anne, 18 aylık diğer çocuğuyla birlikte uyuyordu. Baba ise evin bahçesindeki kulübede çalışıyordu.

Babasının uyumasını söylediği çocuk, ebeveynlerinin gözetiminden çıkarak otomobile bindi. Araç kapıları kilitli olmasa da çocuk güvenlik sistemi devrede olduğu için dışarı çıkamadı.

Bir süre sonra ailesi tarafından baygın halde bulunan çocuk, sağlık ekiplerinin ve ailesinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından anne şok nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

BİR HAFTADA ARAÇTA ÖLEN ÜÇÜNCÜ ÇOCUK

Bu olay, Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle araçta meydana gelen üçüncü çocuk ölümü oldu. Pazartesi günü Carpentras kentinde bir olay yaşandı. İki ve dört yaşındaki iki kardeş, ailelerinin otomobilinde ölü bulundu.

REKOR SICAKLIKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fransa, çarşamba günü 1947’den bu yana ölçülen en sıcak gününü yaşadı. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 30 dereceye ulaşırken, Paris’te termometreler 40,3 dereceyi gösterdi. Başkentte son 150 yılda sıcaklık dördüncü kez 40 derecenin üzerine çıkmış oldu.

Meteoroloji yetkilileri uyarı yaptı. Sıcak hava dalgası, 2003’te 15 bin kişinin öldüğü sıcakları aratmayabilir.

ÖLÜMLER ARTIYOR, OKULLAR KAPANIYOR

Aşırı sıcaklar nedeniyle geçen haftadan bu yana kaç kişinin yaşamını yitirdiği henüz netlik kazanmadı.

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, kentte sıcaklığa bağlı ölümlerin arttığını açıklarken sayı paylaşmadı.

Fransa’da milyonlarca kişi evlerini serin tutmakta zorlanıyor. Hükümet, her üç konuttan birinin aşırı sıcaklara uygun olmadığını belirtiyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle binlerce ilkokul kapatıldı. Bazı okullar ders saatlerini kısaltmak zorunda kaldı.