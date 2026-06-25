Fransa’da Ebola Alarmı: 5 Kişi Karantinaya Alındı

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, ülkedeki Ebola vakasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rist, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden dönen bir doktorda virüs tespit edildiğini hatırlattı. Bu doktorun deneyimli olduğunu ve hastalığın başında bulunduğunu ifade etti.

FRANSA'DA EBOLA VAKASI TESPİT EDİLDİ

Rist, doktorun uçağa bindiği sırada belirtisi olmadığını kaydetti. Bu nedenle virüsün bulaşıcı olmadığını değerlendirdi. Uçuş sırasında baş ağrısı şikayeti olan doktor durumu bildirdi.

UÇAKTAKİ TEMASLILAR KARANTİNAYA ALINDI

Doktor uçak inince karşılandı ve hastaneye götürüldü. 21 günlük karantinaya alındığı bildirildi. Rist, doktora yakın olanları araştırdıklarını belirtti.

TEMASLI BEŞ KİŞİ BELİRLENDİ

Doktorla temas ettiği düşünülen 5 kişi tespit edildi. Bu kişiler tedbir amaçlı karantinaya alındı. Fransa topraklarında ilk kez Ebola virüsü görüldü.

KONGO'DA SALGIN İLAN EDİLMİŞTİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 246 şüpheli vaka açıklandı. 65 ölümün ardından 15 Mayıs’ta salgın ilan edildi. DSÖ, 17 Mayıs’ta acil durum ilan etti.

NADİR VARYANT TEDAVİSİZ KALDI

Mevcut salgın nadir bir Ebola varyantından kaynaklanıyor. “Bundibugyo” virüsünün onaylanmış tedavisi bulunmuyor. Sağlık yetkilileri durumu kontrol altında tutuyor.