Galatasaray, Bruno Fernandes Transferine Yaklaşıyor

Süper Lig’de güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’ın transfer gündemindeki Bruno Fernandes için önemli gelişmeler yaşanıyor. Manchester United’da forma giyen yıldız oyuncunun kulübüyle yürüttüğü sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık ortaya çıktı. İngiliz ekibinin yeni kontrat teklifindeki zam oranı Portekizli futbolcuyu memnun etmedi.

YILLIK ÜCRETTEKİ KÜÇÜK ARTIŞ TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Manchester United yönetimi, takım kaptanı Bruno Fernandes’e yeni bir sözleşme önerisi sundu. İngiliz kulübünün masaya koyduğu teklifte yıllık maaşa yalnızca 500 bin Euro zam yapılması planlandı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu öneriyi kesin bir dille reddetti.

GALATASARAY'IN TRANSFER BÜTÇESİ 50 MİLYON EURO

Tecrübeli futbolcu geçen sezon Premier Lig’de 9 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. Fernandes bu istatistikleriyle takımının en önemli oyuncusu konumunda yer aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşme krizinin ardından yıldız ismi kadroya katmak için harekete geçti. Galatasaray’ın transfer için yaklaşık 50 milyon Euro’luk bütçe ayırdığı belirtiliyor.

OLDTRAFFORD'DA AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Manchester United daha önce kaptanını satmayı düşünmüyordu. Fernandes de Old Trafford’da kalmaya sıcak bakıyordu. Taraflar arasındaki bu anlaşmazlık ise ayrılık ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Ada ekibi oyuncuyu takımda tutmak için daha yüksek şartlar içeren yeni teklif hazırlayacak. Galatasaray ise süreci yakından takip etmeye devam ediyor.