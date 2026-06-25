Galatasaray, Can Uzun İçin 40 Milyon Euro’da Anlaştı

Spor
Futbolcu, Türkiye milli takım formasıyla sevinç içinde
Galatasaray, genç futbolcu Can Uzun ile transfer görüşmelerini hızlandırarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kalıcı başarı hedefiyle 10 numara pozisyonunu dünya çapında bir Türk yetenekle doldurmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, A Milli Takım’ın 20 yaşındaki yıldızı Can Uzun’u kadrosunda görmek istiyor. Transfer operasyonu için sıcak saatler yaşanıyor.

PAZARLIKTA 60 MİLYON EUROLUK DİRENÇ KIRILDI

Alman ekibi ilk görüşmelerde 60 milyon Euro talep etti. Galatasaray 35+5 milyon Euro teklif sunarak direnci kırdı. İki kulüp 40 milyon Euro seviyesinde anlaşmaya yaklaştı.

CAN UZUN İMZA İÇİN HAZIR BEKLİYOR

Okan Buruk genç futbolcunun oyun zekasını ve dinamizmini çok beğeniyor. Transfer sürecini bizzat takip ediyor. Can Uzun cephesinde herhangi bir pürüz bulunmuyor. Milli futbolcu Galatasaray forması giymeyi çok istiyor. Resmi evraklar tamamlanınca İstanbul’a gelip imza atmaya hazır.

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