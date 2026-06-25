Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olmak için Kevin De Bruyne gibi bir dünya yıldızını transfer etmeyi planlıyor. Yönetim, menajerler aracılığıyla oyuncuyla temasa geçti. Belçikalı yıldızın bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

DE BRUYNE TRANSFERİ İÇİN TEMAS BAŞLADI

Galatasaray transfer komitesi, Napoli’nin 34 yaşındaki oyuncusu De Bruyne’nin durumunu sordu. Bu girişimde Şampiyonlar Ligi faktörü en büyük avantaj olarak görülüyor. Kariyerinin son döneminde elit seviyede oynamak isteyen De Bruyne, teklife olumlu yaklaşıyor.

DE BRUYNE MERTENS'TEN KALAN ROLÜ ÜSTLENECEK

Teknik direktör Okan Buruk, forvet arkasında yeni bir lider arıyor. Dries Mertens’in ardından bu rolü De Bruyne’nin üstlenmesi planlanıyor. Galatasaray, bu transferle hücumdaki yaratıcılık sorununu çözmeyi hedefliyor. Ayrıca Avrupa’da iddialı bir vizyon sergilemek istiyor.