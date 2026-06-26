Galatasaray, Süper Lig’deki başarısını Şampiyonlar Ligi’ne taşımak için hücum hattını güçlendirmek amacıyla alternatifli bir transfer stratejisi izliyor. Yönetim, Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürürken listedeki diğer yıldızlar için temasları sıcak tutuyor. Arjantinli yıldızdan gelecek yanıt beklenirken alternatif listeler de hazır tutuluyor.

MARMOUSH İLK 11 GARANTİSİYLE TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Galatasaray’ın radarındaki en önemli isimlerden biri olan Omar Marmoush’ta olumlu gelişme yaşandı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibin ilgisine oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Ancak transfer için Icardi’nin kararı kadar TFF’nin yabancı kuralının netleşmesi de bekleniyor.

OKAN BURUK ÜÇ FARKLI BÖLGEDE KULLANMAYI PLANLIYOR

Teknik direktör Okan Buruk, Omar Marmoush transferini özellikle istiyor ve süreci yakından takip ediyor. Başarılı çalıştırıcı, oyuncuyu sadece santrfor olarak değil on numara ve kanatlarda da kullanmayı hedefliyor. Bu çok yönlülük, hamleyi sistemin kilidi olarak görmesini sağlıyor.

ENZO MARESCA’NIN KADRO KARARI TRANSFERİ ŞEKİLLENDİRECEK

Transferin önündeki kritik virajlardan biri İngiltere’deki teknik adam sirkülasyonu. Manchester City’nin yeni teknik direktörü olması beklenen Enzo Maresca’nın kadro planlaması belirleyici olacak. İtalyan teknik adamın Marmoush hakkında vereceği rapor Galatasaray’ın resmi adımlarını hızlandıracak.