Georgia’lı Mahkum 20 Yıllık Hatasını Bozdurdu

Marquez Powell, 20 yaşında yargılandığı cinayet davasında müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan 21 yıl sonra, Georgia’da kırsal bir bölgedeki cezaevinden yazdığı bir mektup sayesinde özgürlüğüne kavuştu. Şu an 41 yaşında olan Powell’ın en yakın arkadaşı Shah Walton’ın ölümüyle ilgili suçlamaları, savcılık makamının yaptığı yeni inceleme sonucunda temelsiz bulundu. Fulton County Bölge Savcılığı’na bağlı Mahkumiyet Bütünlüğü Birimi, yaptığı değerlendirmenin ardından Powell’ın mahkumiyetini savunacak yeterli kanıt olmadığına hükmetti ve 18 Haziran’da Atlanta’daki mahkemeye sunduğu dilekçeyle tüm suçlamalar düştü.

ARKADAŞINI ÖLDÜREN SİLAHTAN KAÇTI, MAHKUM EDİLDİ

Powell için her şey 18 Nisan 2005’te değişti. O akşam arkadaşı Walton’la birlikte Atlanta’da araba gezmeye çıkan ikili, bir kızın evine uğrayıp bir müzik mağazasına gitti ve esrar sattı. Walton’ın aracına daha sonra Jacques Shockley adında bir kişi daha bindi. Powell arabanın dışında uyuşturucu satışı yaparken Shockley tabancasını çekerek direksiyon başındaki Walton’u vurdu. Olay yerine gelen polis, Shockley’in pantolon cebinin ters dönmüş olduğunu tespit ederek soygun yapıldığı ihtimali üzerinde durdu. Powell ise gördüklerini anlatırsa misillemeye uğramaktan ya da suçlanmaktan korktuğu için olay yerinden kaçtı. Bir ay sonra polise giderek ifade verdi ancak önce arabada olmadığını söyleyerek bağlantısını en aza indirmeye çalıştı. Daha sonra olay yerinde bulunduğunu, cinayeti gördüğünü ve Shockley’in kaçtığını görene kadar çalıların arasında saklandığını itiraf etti. Ancak bu arada Shockley eyaletten kaçmıştı. Cinayeti bizzat işlemediğine dair soruşturmacının inancına rağmen Powell, Shockley’le birlikte arkadaşını soymak için komplo kurduğu iddiasıyla cinayet dahil birçok suçlamayla tutuklandı.

YILLARCA KENDİ SAVUNMASINI YAZDI AMA REDDEDİLDİ

Shockley, New Jersey’de babasının evinde yakalanarak cinayetten mahkum oldu ve ağır güvenlikli bir tesiste müebbet hapis cezasını çekmeye başladı. Ancak Powell o sırada çoktan mahkum edilmiş ve ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Maddi durumu olmadığı için avukat tutamayan Powell, sonraki yıllarda mahkemeye kendi yazdığı altı ayrı dilekçeyle başvurdu; ya mahkumiyetinin bozulmasını ya da cezasının en azından hafifletilmesini talep etti. Tüm başvuruları, yeni bir kanıt olmadan davanın yeniden değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle reddedildi. Georgia İnnocence Projesi avukatı Christina Cribbs, “Marquez gerçekten kendisinin en iyi savunucusuydu. Mahkum edildiğinden beri birilerinin onu dinlemesi, masum olduğunu ve asla mahkum edilmemesi gerektiğini anlaması için uğraştı” dedi.

SAVCIYA YAZDIĞI MEKTUP DOSYAYI YENİDEN AÇTIRDI

Powell’ın davası için normalde eyaletin en yüksek mahkemesinden gelen kesin bir karar ölü yol anlamına gelirdi. Ancak ısrarlı masumiyet beyanı, adalet sisteminin beklenmedik bir noktasından ikinci bir şans yakaladı. Mahkemede tüm yolların tükendiğini gördükten sonra Powell, en uzun ihtimal gibi görünen yeni bir strateji denedi: Savcılara, kendi davalarını yeniden değerlendirmelerini isteyen bir mektup yazdı. 2019 yılında Fulton County Bölge Savcılığı, sayıları giderek artan Mahkumiyet Bütünlüğü Birimlerinden birini kurdu. Mahkemelerde duymayan kulaklara Powell’ın yakarışı, onu hapse atan kurumda karşılık buldu. Fulton County Mahkumiyet Bütünlüğü Birimi başkanı Aimee Maxwell, “Bay Powell bize yıllar önce yazmıştı. Soruşturmamızın ilk kısmı, Bay Powell’ı neden takip ettiğimizi anlamaya çalışmaktı çünkü dosyayı okuduğunuzda polise ne olduğunu anlatan kişinin kendisi olduğu çok açıktı” dedi.

DNA KANITI MASUMİYETİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Savcılık, Powell’ın duruşmasında kullanılmayan DNA delillerini kullanarak davanın kilit varsayımını test etmeye karar verdi: Powell’ın Shockley’le birlikte Walton’un cebini boşaltıp boşaltmadığı. Walton’un kot pantolonunun ceplerinden alınan örnekler test edildi ve ters dönen cebe büyük olasılıkla Shockley’in dokunduğu, Powell’ın ise dokunmadığı ortaya çıktı. Zaten zayıf olan davada Powell’a bağlanan bir halka daha koptu. Savcılık, Georgia İnnocence Projesi’ni arayarak Powell’ın nihayet serbest bırakılması çabasında ona temsilcilik etmelerini istedi. Savcılıkla birlikte imzalanan yeni dilekçede, “Powell herhangi bir planın parçası değildi ve Shockley’in Walton’u soymayacağını ya da vurmayacağını biliyordu” ifadeleri yer aldı.

21 YILLIK HAPİS CEZASINA 1.5 MİLYON DOLAR TAZMİNAT YOLU

Powell’ın yıllar süren ısrarı, geçtiğimiz hafta 35 dakika süren bir duruşmayla sonuçlandı. Cezaevi bekleme odasından Zoom üzerinden duruşmayı izleyen Powell, avukatı Cribbs davayı bir kez daha anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Savcı, Walton’un hayattaki tek yakın akrabası olan kız kardeşinin, Powell’ın serbest bırakılması kararını tamamen desteklediğini söylediğinde Powell yeniden duygulandı. Maxwell duruşmada “Kurbanın ailesi yüzde 100 onun arkasında ve yüzde 100 ona inanıyor” dedi. Yargıç Rachelle Carnesale, Powell’ı özgür bırakan ve aynı cinayetten bir daha yargılanamayacağını garanti eden belgeyi imzalarken, savcıların geçmiş çalışmalarını yeniden değerlendirme isteğinin “ferahlatıcı” olduğunu belirtti. Powell’ın haksız mahkumiyeti özgürlüğüne mal olurken, bu mahkumiyetin bozulması devlete de maliyet getirebilir. Georgia’da geçen yıl kabul edilen Haksız Mahkumiyet ve Hapis Tazminatı Yasası’na göre, mahkumiyeti daha sonra iptal edilen bir kişiye hapis yattığı her yıl için 75 bin dolar tazminat ödenebiliyor. Bu, Powell’ın cezaevinde geçirdiği süre için 1,5 milyon doların üzerinde tazminat almaya hak kazanabileceği anlamına geliyor. Avukatı Cribbs, Powell’ın henüz tazminat başvurusu yapmadığını ancak kesinlikle bu hakka sahip olduğunu belirtti. Sadece bir haftalık özgürlüğünün tadını çıkaran Powell’ın şimdilik röportaj vermeyi reddettiğini, dünyaya yeniden adım atarken biraz tedirgin olduğunu ancak bunun olumlu bir işaret olduğunu söyledi. Cribbs, “Bunun gerçekten olumlu olduğunu düşünüyorum. Zor olacağını ve geçişin zor olacağını biliyor, sadece günü gününe yaşıyor. Arkasında kocaman bir grup insan var” dedi.