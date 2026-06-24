Gizem Karaca Kızıyla Eğlenceli Paylaşım Yaptı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, kızı Yaz ile aynı tişörtü giyerek sosyal medyada eğlenceli bir paylaşım yaptı. Paylaşımına “Sen bana yapışık olmak isterken iyi ama” notunu ekledi. Takipçilerinden kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

KIZIYLA AYNI TİŞÖRTÜ GİYDİ

“Güzel Köylü”, “Eve Düşen Yıldırım” ve “İçimdeki Fırtına” dizileriyle tanınan Gizem Karaca, 2017’de iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlendi. Çift, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz’ı kucaklarına aldı. Oyuncu, vaktinin çoğunu kızıyla geçiriyor.

KARADUT MAKYAJIYLA GÜNDEM OLDU

Gizem Karaca, geçtiğimiz gün kızıyla makyaj yaptığı anları paylaştı. Anne-kız, yüzlerine karadutu sürerek doğal bir makyaj yaptı. Bu anlar takipçilerin yoğun yorum almasına neden oldu.