Göksel, Sahnede Teoman’ı Taklit Etti

Göksel, Harbiye’deki konserinde Teoman’ı taklit ederek izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ünlü sanatçının mimikleri ve hareketleri seyircileri güldürdü. Sahnede yaşanan o anlar sosyal medyada da ilgi gördü. Göksel, hit şarkılarını seslendirdiği gecede hayranlarıyla buluştu.

TEOMAN GİBİ SAHNEDE UZANMA DENEMESİ

Şarkıcı, sahnede Teoman gibi uzanarak şarkı söylemeyi denedi. Giydiği elbise nedeniyle bu anı gerçekleştiremedi. Kısa bir an duraksayan sanatçı, durumu esprili şekilde karşıladı. Seyircilerden alkış toplayan anlar geceye renk kattı.

ESPRİLİ SÖZLERLE İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Göksel, “Bir daha dünyaya gelirsem erkek şarkıcı olmak istiyorum. İstediklerini yapabiliyorlar ya” sözleriyle güldürdü. Salonu kahkahaya boğan bu sözler alkış aldı.