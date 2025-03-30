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Gölbaşı’nda Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

KAZA TANIMI VE YARALILAR

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Olayın detaylarına göre, Kahramanmaraş yönünden Gölbaşı’na doğru seyir eden Mehmet Kadan yönetimindeki 27 ZE 132 plakalı araç, Balkar Beldesi girişinde bulunan ve sık sık kazalara neden olan Çelik rampasında kaza yaptı.

KAZA SONUCU YARALANAN KİŞİLER

Kaza sonucu otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü Mehmet Kadan’ın yanı sıra, Melek, Esma Beren ve Selim Kadan da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldı.

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