Görüp Dinleyen Yapay Zeka Cihazları Yükseliyor

Bir iş gününde kıyafetinize taktığınız küçük kayıt cihazlarıyla dolaştığınızı, gözlüğünüz gördüklerinizi anında tanıdığını, bilekliğiniz tüm konuşmalarınızı kaydettiğini hayal edin. Bu, teknoloji devlerinin yapay zeka çağında hayal ettiği gelecek; tüketici istese de istemese de gerçekleşiyor. Meta, Samsung gibi büyük şirketler gören ve duyan yeni giyilebilir cihazlar geliştirirken, bu ürünler yapay zeka asistanlarına hayatınıza anlık erişim sağlıyor.

CİHAZLARI İŞ VE SOSYAL HAYATTA DENEMEK

Geçtiğimiz aylarda Meta’nın Ray-Ban gözlüğü, Amazon Bee Pioneer bilekliği ve Plaud Notepin S adlı kıyafete takılan kayıt cihazını kullandım. Bu cihazları ofise, iş seyahatlerine, tatilde ve sosyal toplantılara götürdüm. Lizbon’da Jerónimos Manastırı’nın bilgisine telefonuma bakmak yerine Meta’nın akıllı gözlüğüyle ulaştım; gözlük fotoğraf çekip görüntüyü analiz ederek neredeyse anında yanıt verdi. Amazon Bee, ağ kurma etkinliklerinde konuşmaları kaydetmeyi daha doğal hale getirirken, uygulama takip edilecek kişiler önerdi. Plaud cihazını genelde gömleğimin yakasına taktım. Ancak çoğu zaman bu aletler çantamda ya da masamda kaldı çünkü sosyal ortamlarda kullanmak tuhaf hissettiriyordu.

YAPAY ZEKANIN YANLIŞ YORUMLAMA RİSKİ

Bir oyun gecesinde yeni eve taşınacağımı söylediğimde Bee uygulaması ekim ayında nakliyeci ayırtmamı hatırlattı. Ardından sözlerimin taşınmayla ilgili “istikrar” ve “ev hissi” konusunda kaygı yarattığını düşünerek mevcut evimde sevdiğim bir köşenin fotoğrafını çekmemi önerdi. Oysa taşınmayla ilgili kaygı duymuyordum ve bunu ne arkadaşlarıma ne eşime ne de bilekliğime iletmek istemiştim. Amazon, Bee’nin kullanıcı hakkında zamanla öğrendiklerine dayanarak içgörüler sunduğunu, sınırlı bağlam nedeniyle ilk dönemde çıkarımların daha az kesin olabileceğini belirtti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN GELECEK VİZYONU

Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, AI kolye, iğne ve takı gibi cihazlar geliştiren dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları olduğunu söyledi. Amazon için Bee, Alexa asistanının geleceğinde kilit rol oynuyor. Amazon cihazlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Panos Panay, çoğu kişinin tüm gününe dair bağlamı olan bir kişisel asistan isteyeceğini, asistan ne kadar çok bilirse görevleri o kadar iyi tamamlayabileceğini belirtti. Plaud CEO’su Nathan Xu, kayıt cihazlarının bir gün çalışma haftasını kısaltabileceğini düşünüyor. OpenAI Başkanı Greg Brockman ise klavye ve fare günlerinin geride kalacağını söyledi.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ VE KAMUSAL TEPKİLER

Uzmanlar sizi ve başkalarını izleyebilen cihazların gizlilik riski oluşturduğunu belirtiyor. Santa Clara Üniversitesi İnternet Etiği Programı direktörü Irina Raicu, telefonlara göre daha zor fark edildiklerini, bu nedenle rıza kavramının çözüldüğünü ifade etti. Meta’nın akıllı gözlüklerine en büyük tepki kadınlardan geldi; erkeklerin bu gözlükle rızaları olmadan video çekip paylaştığı bildirildi. Şarkıcı Lorde sahnede “Gözlüklerin canı cehenneme” diyerek tepkisini dile getirdi. Meta, bu videoları Instagram’dan kaldırdığını duyurdu.

KAYIT IŞIĞI VE GÖRÜNÜRLÜK SORUNU

Meta, Plaud ve Amazon cihazlarının kayıt sırasında yanan ışıkları olsa da bu ışıkların sohbet sırasında fark edilmesi zor. Elektronik Gizlilik Bilgi Merkezi’nden Calli Schroeder, bu cihazların soyunma odası gibi özel alanlarda gizlice kullanılabileceğini ve tehlikeli şekilde kötüye kullanılabileceğini vurguladı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg ise AI gözlüklerin olmadığında diğer insanlara göre önemli bir “bilişsel dezavantaj” yaşanacağını savunuyor.