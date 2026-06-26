GSB 1200 Sözleşmeli Antrenör Alımı Başvuru Şartları ve Takvimi 2026: Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Bakan Osman Aşkın Bak Duyurdu

Mavi dosya kutularının bulunduğu bir rafın önünde bir el
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1200 sözleşmeli antrenör alımı için başvuru şartlarını ve tarihlerini açıkladı.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 56 spor dalında 1022, millilik kapsamında 29 spor dalında 178 olmak üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjanın üç katı aday arasından sözlü ve uygulamalı sınavla belirlenecek.

BAKAN AÇIKLAMASINDA 1200 KONTENJAN DETAYI VERİLDİ

Bakan Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada ailelerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek 56 spor dalında 1022 antrenör, 29 spor dalında ise millilik kapsamında 178 antrenör olmak üzere toplamda 1200 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TAKVİMİ SORGULANIYOR

Adaylar, GSB antrenör alımı başvuru takvimi ve şartları hakkında işlemlerini gerçekleştirmek için duyuruları takip ediyor. Bakanlık tarafından yayınlanan duyuru ile başvuru şartları ve tarihleri netleşirken, sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre alımlar yapılacak.

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