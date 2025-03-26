Güler Sabancı Sabancı Holding’den Ayrılıyor Mu?

GÜLER SABANCI’NIN GÖREVİNİ BIRAKMA İDDİALARI

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Güler Sabancı’nın, uzun süre görev yaptığı Sabancı Holding’deki pozisyonunu bırakacağı yönündeki haberler gündemde büyük bir etki yarattı. Güler Sabancı’nın kimliği ve ailesel bağları kısa sürede kamuoyu tarafından merak edilmeye başlandı. “Güler Sabancı kimdir?”, “Güler Sabancı aslen nereli?” soruları en çok aratılanlar arasında yer aldı. İşte, merak edilenler…

GÜLER SABANCI’NIN HAYATI VE EĞİTİMİ

Güler Sabancı, 1955 yılında Adana’da dünyaya geldi. Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olarak, Yüksel ve İhsan Sabancı çiftinin ilk çocuğudur. Türkiye’nin önemli sanayi gruplarından biri olan Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Ortaöğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra, 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına, ailenin sanayi kuruluşlarından biri olan Lassa’nın Kocaeli fabrikasında başladı. Ardından KordSA’da genel müdürlük yaparak burada 14 yıl boyunca üst düzey yöneticilik görevini üstlendi. Kariyerinde önemli bir dönüm noktası, 2004 yılında amcası Sakıp Sabancı’nın vefatından sonra, diğer amcaları Şevket ve Erol Sabancı’nın aldığı kararla holdingin yönetiminin üçüncü kuşağa devredilmesi oldu. Bunun akabinde, 17 Mayıs 2004 tarihinde Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

GÜLER SABANCI’NI BAŞARILARI

Güler Sabancı, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürütüyor ve eğitim, sosyal sorumluluk ile liderlik alanında çeşitli başarılar gösteriyor. 2004 yılında Financial Times tarafından “Avrupa’nın En Güçlü 30 Kadını” arasında yer alırken; 2009’da Financial Times ve Forbes listelerinde “Dünyanın En Güçlü 50 İş Kadını” arasında yüksek sıralarda kendine yer buldu. 2010 yılında ise Forbes listesinde yedinci sırayı aldı ve bu başarısını sürdürdü. İspanya Kralı I. Juan Carlos, 2009 yılında Sabancı’ya, ülkenin en prestijli liyakat nişanlarından biri olan Encomienda de Numero’yu takdim etti. 2013 yılında Fortune dergisi, Sabancı’yı Amerika dışındaki ülkeleri kapsayan listede, “Dünyanın En Güçlü 50 İş Kadını” arasında ikinci sıraya layık gördü.

PRESTİJLİ ÖDÜLLERİ VE ONURLANDIRMALARI

Güler Sabancı, ayrıca David Rockefeller Köprü Kurucu Liderlik Ödülü, Clinton Küresel Vatandaşlık Ödülü, Raymond Georis Yenilikçi Filantropist Ödülü ve European School of Management and Technology tarafından verilen Sorumlu Liderlik Ödülü gibi birçok önemli ödüle sahip. Hong Kong Polytechnic Üniversitesi tarafından ise Fahri Doktora unvanı ile onurlandırılmıştır.