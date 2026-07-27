Gülistan Doku Soruşturmasında Çok Sayıda Gözaltı

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Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili bir belge arka planda
Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüpheli gözaltına alındı.
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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı ve 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir emniyet müdürü ve bir başkomiser de bulunuyor.

GÖZALTINDAKİLER ARASINDA ÜST DÜZEY POLİSLER VAR

Operasyon Nevşehir, İstanbul, Isparta ve Bilecik gibi 15 ilde gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında emniyet amiri, komiser ve çok sayıda polis memuru yer alıyor. Aramalar 21 ayrı adreste yapıldı.

SORUŞTURMADA USULSÜZLÜK ŞÜPHESİ DOĞURAN BULGULAR

İfade analizleri ve dijital çalışmalar sonucunda usulsüzlük bulgularına ulaşıldı. Tunceli’de görev yapan bazı kolluk personelinin işlemlerinde delillere müdahale şüphesi oluştu. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.

ESKİ VALİ SONEL'İN DİJİTAL MATERYALLERİ İNCELENDİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Vali Tuncay Sonel’in dijital materyallerini incelemeye aldı. Sonel ile koruma polisi Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar detaylıca ele alındı. Suç delillerini yok etme ve kişisel verileri ele geçirme iddiaları araştırılıyor.

KAYIP ÖĞRENCİNİN AİLESİ 2020'DE BAŞVURMUŞTU

Aile, 5 Ocak 2020’de kızlarından haber alamayınca Diyarbakır’dan Tunceli’ye gitti. 6 Ocak 2020’de emniyete kayıp başvurusu yapıldı ancak arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Soruşturma kapsamında daha önce 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TUTUKLULAR VE ADLİ KONTROL KARARLARI

Dönemin Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve eski polis Gökhan Ertok tutuklandı. Hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen eski başhekim Çağdaş Özdemir de tutuklular arasında. Bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABD'DE GÖZALTINA ALINAN FİRARİ ŞÜPHELİ

Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ABD’de yakalandı. Soruşturma kapsamında eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen tanık olarak ifade verdi. Son olarak eski Vali’nin eşi Handan Sonel ve bir bilişim şirketi sahibi tutuklandı.

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