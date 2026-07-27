Yunanistan’daki Grev İki Sınır Kapısında Geçişi Durdurdu

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Sınır kapısında bekleyen araçlar ve duraklama durumu
Yunanistan'daki grev nedeniyle sürücüler, Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirilerek yeni güzergahlarına doğru ilerliyorlar.
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Yunanistan’daki grev nedeniyle Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında araç geçişleri durduruldu. Bu kapılardan Yunanistan’a geçmek isteyen sürücüler Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendirildi. Çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu sürücüler yeni güzergaha yöneldi.

GURBETÇİLER KAPIKULE YOLUNDA

Almanya’ya dönen Ahmet Türkoğlu, Pazarkule’yi tercih ettiğini söyledi. Yunanistan tarafındaki grev nedeniyle Kapıkule’ye yöneldiğini belirtti. Fransa’ya giden Cihan Rayman da aynı güzergahı kullanacaklarını ifade etti.

20 KİLOMETRELİK YÖNLENDİRME

Belçika’ya dönen Nesimi Can, grev nedeniyle geçiş yapamadıklarını anlattı. Yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kapıkule’ye yönlendirildiklerini aktardı. Sürücüler yeni sınır kapısına doğru ilerliyor.

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