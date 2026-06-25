Gülşen: Sahne Benim Tatil Yerim

Ünlü şarkıcı Gülşen, diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun ile Tuba Coşkun’un sunduğu ‘Ritmini Bul’ programında özel hayatına dair samimi ve dikkat çekici açıklamalar yaptı. Sahneye çıktığı an dinlendiğini söylüyor. Kendini en huzurlu ve mutlu orada hissettiğini belirtiyor.

LAKAPLARIN İÇİNİ DOLDURMAYA ÇALIŞIYOR

Kraliçe, ikon gibi lakapların içini doldurmaya çalıştığını söylüyor. İyi şeyler yapmaya çabaladığını belirtiyor. İstanbul’un doğduğu ve doyduğu yer olduğunu ifade ediyor.

SAHNE BENİ EN HUZURLU HALİME GETİRİYOR

Sahneye çıktığı an dinlendiğini söylüyor. Kendini tatilde gibi hissettiğini anlatıyor. Canını sıkan kimseyi görmek istemediğini belirtiyor. Suratı asık birini yanında istemediğini söylüyor.

GİYİM VE DIŞ GÖRÜNÜŞ ALGISI

Anlaşılmak gibi bir kaygısı olmadığını söylüyor. Farklı bir iş yapıyor olsaydı ona göre giyineceğini belirtiyor. Evdeki halinin sahnedeki gibi sanıldığını anlatıyor. Eğlenceli ve çocuksu bir ruha sahip olduğunu ifade ediyor. Kendini görmek istediği beden için çaba gösterdiğini söylüyor. Bedeninden mutlu olduğunu da ekliyor.

OĞLU AZUR’LA YENİ BİR DÖNEM

Anne olduktan sonra kendini iki kişi olarak gördüğünü söylüyor. Oğlunu dünyanın en kıymetli hazinesi olarak nitelendiriyor. Oğlu Azur’un kendisine benzediğini belirtiyor. Azur’un müzik yeteneğinin çok yüksek olduğunu anlatıyor. Besteler yaptığını ve gitar çaldığını ifade ediyor. Yeni albümünde Azur’un kayıtlarının da olacağını söylüyor. İşini çok sevdiğini ve değişimi sevdiğini belirtiyor. En büyük lüksünün sağlıklı beslenme ve yemek olduğunu anlatıyor. Bir keresinde iki tost yediği için Sarıyer’e kadar yürüdüğünü söylüyor.