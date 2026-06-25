A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na erken veda etmesiyle başlayan kriz dalgasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. Kamuoyunda yükselen istifa seslerine sert çıktı. Turnuva arkasından yaşananların perde arkasını anlattı.

İSTİFA SORUSUNA NET YANIT

Hacıosmanoğlu istifa edip etmeyeceği sorusuna oldukça net cevap verdi. “Neden istifa edeyim, ben kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm?” ifadelerini kullandı. Daha yapılacak çok iş olduğunu belirtti. 19-20 yaşındaki çocukların eleştirmeye devam etmesini istedi. “Ben 50 sefer özür diledim” diye ekledi.

AHMET ÇAKAR'A AĞIR TEPKİ VE SUÇ DUYURUSU

Eski hakem Ahmet Çakar’ın milli takım oyuncuları için kullandığı sözlere çok sert yükseldi. “Bu çocukların aileleri var” dedi. “Maç mı sattı bu çocuklar?” diye sordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenerek yasal süreç başlattığını duyurdu. “Bu lafı diyene dosya hazırlattım, suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

ELENMENİN DUYGUSAL TAHRIBATI

Milli takımın turnuvadaki futbol şanssızlığına değindi. Rakiplerin kendilerini ezerek yenmediğini söyledi. “Sahada yüzde 80 topa hakimdik” ifadesini kullandı. “İnanır mısınız iki gün iki gece sinirimden ağladım” diyerek duygusal tahribatı itiraf etti. “İki maçta yaşananlar futbol tarihine geçti” diye konuştu.