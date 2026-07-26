Hakan Peker ‘Sen Yoluna Git’ ile Sessizliğini Bozdu

Hakan Peker, Türk pop müziğine damga vuran hit şarkılarıyla hafızalara kazınmış bir isim. Yıllara meydan okuyan kariyerine hız kesmeden devam eden sanatçı, yeni şarkısı ‘Sen Yoluna Git’ ile sessizliğini bozdu. 90’lardan bugüne şarkılarındaki lezzeti ve sahnedeki enerjisini hiç kaybetmeyen Peker, bu eserle dinleyiciye bir ilişkinin bitişini anlatıyor.

DİNLEYİCİYE GERÇEKÇİ BİR HİKAYE SUNUYOR

‘Sen Yoluna Git’ bir başkaldırı şarkısı değil. Daha çok bir ilişkinin bitişini kabullenen bir hikaye anlatıyor. Ayrılık var ama kabulleniş de var. Şarkı bu yüzden daha gerçekçi bir hikaye sunuyor. Peker, şarkının beğenilmesinden çok mutlu olduğunu söylüyor.

AŞKA BAKIŞ ZAMANLA DEĞİŞTİ

Hakan Peker, aşka bakışının yıllar içinde değiştiğini belirtiyor. Eskisi kadar romantik olamadığını ifade ediyor. Yaşadıkları ve hayal kırıklıkları onu daha gerçekçi yapmış. Her olay yeni bir tecrübe kazandırıyor.

ESKİDEN AŞK YAŞANIRDI

Peker, günümüzdeki ‘toksik ilişki’ kavramına katılmıyor. Bizim zamanımızda böyle bir kavram yoktu diyor. İnsanlar aşk yaşardı ve adı da aşktı. O dönemde böyle kelimeler yoktu.

KALICI ŞARKILAR ARTIK ÇIKMIYOR

Sanatçı, eski kalitenin kaybolduğunu düşünüyor. “Karam” gibi büyük hitler artık kimseden çıkmıyor. Birçok sanatçı aynı etkiyi yaratacak bir hit çıkaramadı. Bunun nedeni Türkiye’nin değişen yapısı olabilir.

ESKİ ŞARKILAR ÖZLENİYOR

Peker, insanların gençliklerini özlediğini söylüyor. O yıllarda yaşadıkları aşkları yeniden hissetmek istiyorlar. Bugün o duyguları bulamayınca eski şarkılara dönüyorlar. İnsanlar masumiyeti ve heyecanı özlüyor.

DAHA ROMANTİK BİR GENÇLİK VARDI

O dönemin müziğini daha nitelikli bulan Peker, daha romantik bir gençlik olduğunu belirtiyor. Şimdi ilişkiler çok hızlı başlayıp bitiyor. Aşkın yaşanma biçimi tamamen değişti.

TARZINI DEĞİŞTİRMEDİ

Hakan Peker, yeni akımlara uyma düşüncesi olmadığını söylüyor. Yanına bir rapçi alıp modaya uyma fikrini reddediyor. Herkesin bir tarzı olduğunu vurgulayan Peker, kendi çizgisinde yürümeyi tercih ediyor.

DOĞALLIK KAYBOLDU

Sanatçı, müzikte doğallığın kaybolduğunu düşünüyor. Seslerin çoğu işlenmiş ve birbirine benziyor. Cover furyasının çok fazla vasat iş çıkardığını belirtiyor. Bazı eserlerin ilk yorumcusuyla unutulmaz olduğunu söylüyor.

YAPAY ZEKA DOĞAL DEĞİL

Peker, yapay zeka ile şarkı söylemeyi doğal bulmuyor. Bugünkü gençler evde kayıt yapıp yayınlayabiliyor. Ancak kendi dönemlerinin mücadele ve zorluklarla geçtiğini vurguluyor. Parasız kaldıkları yıllar olduğunu hatırlatıyor.

KOLAY KAZANILAN DEĞER BİLİNMİYOR

Sanatçıyı ayakta tutan şey sanat aşkıymış. Başarmak zorundaydı ve başka seçeneği yoktu. Kolay kazanılan şöhretin değerinin bilinmediğini söylüyor. Bedel ödediği için sahip olduklarının kıymetini biliyor.

YENİ NESİL MÜZİĞİ TAKİP ETMİYOR

Hakan Peker, yeni müziği dinlemediğini itiraf ediyor. Bunun kişisel bir fikir olduğunu vurguluyor. Dinlediği zaman keyif almadığını söylüyor. Kulağını tırmaladığı için tercih etmiyor.

90'LARIN RUHU ARKADAŞLIKTI

Sanatçı, 90’lar popunun sırrını arkadaşlık olarak açıklıyor. Birbirlerinin başarısından rahatsız olmazlardı. Albümlere birbirlerine vokal yaparlardı. Bugün o samimiyetin kalmadığını üzülerek belirtiyor.

KARİYER TEK DÖNEME SIĞMAZ

Peker, sadece “90’lar sanatçısı” olarak anılmaktan rahatsız. Kariyerinin tek bir döneme sığmayacak kadar uzun olduğunu söylüyor. 90’larda da vardı, 2000’lerde de vardı. Bugün de üretmeye devam ediyor.

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM

Genç sanatçılara akıl vermeyi doğru bulmuyor. Onlar da kendi yollarını bulacaklar. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu söylüyor. Kimseye tavsiye vermeyeceğini belirtiyor.

ŞÖHRET BAŞKA KALICI OLMAK BAŞKA

Sanatçı, şöhret kavramının çok değiştiğini vurguluyor. Milyonlarca takipçisi olanlar salonu dolduramıyor. Kalıcı işler üretmenin daha önemli olduğunu söylüyor. Takipçi sayısının anlamlı olmadığını düşünüyor.

40 YIL AYAKTA KALMAK KOLAY DEĞİL

Hakan Peker, genç sanatçılar hakkında yorum yapmayı doğru bulmuyor. Kim kalıcı olur buna zaman karar verir. 40 yıl ayakta kalmanın kolay olmadığını söylüyor. 18 yaşından beri sektörün içinde olduğunu hatırlatıyor.

BÜYÜKLERE SAYGI DUYULURDU

Sanatçı, kuşaklar arasındaki en büyük farkın saygı olduğunu belirtiyor. Büyüklerinden bir şey öğrenmeye çalışırlardı. Bugün aynı saygıyı göremediğini üzülerek ifade ediyor.

POP MÜZİK HİÇ BİTMEZ

Peker, “Pop müzik bitti” diyenlere katılmıyor. Pop müziğin hiçbir zaman bitmeyeceğini söylüyor. Rap de olur pop da olur. Müzik değişir ama pop hep var olur.

Z KUŞAĞI DA ŞARKILARI BİLİYOR

Sanatçı, konserlerde Z kuşağının da şarkıları ezbere bildiğini görüyor. 13 yaşındaki çocuklar da 69 yaşındaki dinleyiciler de geliyor. Bir konserde 13 yaşındaki bir hayranıyla karşılaştığını anlatıyor.

SOSYAL MEDYA HABER KAYNAĞI OLDU

Hakan Peker, sosyal medyanın basın bülteni gibi olduğunu söylüyor. Eskiden röportaj yapılırken şimdi paylaşımlar haber oluyor. Ancak eski gizemin kaybolduğunu düşünüyor. Sanatçılar artık daha ulaşılabilir.

YAŞ ALMAK KORKUTMUYOR

Sanatçı, yaş almaktan korkmadığını söylüyor. Aynaya baktığında kendini yaşlı hissetmiyor. İnsanın önce ruhunda yaşlandığını düşünüyor. Enerji varsa yaşın önemi kalmıyor.

MANEVİ DEĞERLER KAYBOLDU

Peker, ülkedeki en büyük kaybın manevi değerler olduğunu söylüyor. Eskiden insanlar birbirine daha çok sahip çıkardı. Sanatçı cenazelerinde olması gereken kalabalıkların olmadığını üzülerek belirtiyor.

CENAZELERDE FOTOĞRAF İSTEĞİ ÜZÜYOR

Sanatçı, ölüm korkusunu düşündüğünü itiraf ediyor. Cenazelere psikolojik olarak kaldırmanın zorlaştığını fark etmiş. Bir dostunu uğurlarken fotoğraf çektirmek isteyenlere çok üzülüyor.

GENÇ GÖRÜNMENİN SIRRI

Hakan Peker, genç görünmesinin büyük bir sırrı olmadığını söylüyor. Gece kulüplerinde sabaha kadar çalışmadı. Daha çok konser sanatçısı oldu. Düzenli uyku, spor ve beslenmeye dikkat ediyor.

ÜLKE KONULARINA DUYARLI

Sanatçı, insanların kendisini apolitik zannettiğini ama öyle olmadığını söylüyor. Ülkeyle ilgili konulara her zaman duyarlı oldu. Farklı dönemlerde farklı görevler üstlendi. Sanatın birleştirici olduğuna inanıyor.

YENİ ŞARKI GELİYOR

Peker, sevenlerini yeni bir şarkının beklediğini söylüyor. “Tanrı Kadını Yaratmış” adlı güçlü bir aşk şarkısı. Kadını yücelten ve ona değer veren bir eser.

KADINA ŞİDDETTEN NEFRET EDİYOR

Sanatçı, kadına yönelik şiddetten nefret ettiğini vurguluyor. Hayvanlara yapılan şiddetten de nefret ediyor. İnsanların birbirine sevgiyle yaklaşmasını diliyor.

ABİSİYLE DÜET YAPABİLİR

Hakan Peker, abisi Zafer Peker’le hiç rekabet yaşamadığını söylüyor. Hatta abisine albüm yapan kendisi olmuş. Zafer Peker’in şimdi yeni şarkı istemediğini ancak ikna edeceğini söylüyor. Bir düet gelebilir.