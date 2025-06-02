Hamas, Müzakerelere Başlama Hazırlığında

DOLAYLI MÜZAKERELERE HAZIRIZ

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes ve esir takasını içeren anlaşma önerisine verdiği yanıt sonrasında yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Witkoff’un önerisindeki tartışmalı noktalar üzerinde bir mutabakata varılmasının, Gazze’deki insani trajedinin sona erdirilmesi, kalıcı bir ateşkes sağlanması ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi için dolaylı müzakerelere hemen başlamaya hazır olunduğu belirtildi. Ayrıca Hamas, Katar ve Mısır’a ateşkese yönelik çabaları için teşekkür etti.

HAMAS’IN ÖNERİSİNE ABD’DEN TEPKİ

Hamas, Witkoff’un sunduğu 60 günlük geçici ateşkes önerisindeki bazı belirsizlikler nedeniyle memnun kalmadı. Öneride, müzakerelerin 60 günü aşması durumunda geçici ateşkesin uzatılacağına dair net bir ABD garantisi olmaması dikkat çekti. Hamas, önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde bulunan 10 esir ile 18 esirin cenazesinin İsrail’e teslim edileceğini ve bunun karşılığında belirli sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılacağını ifade etti. Witkoff ise Hamas’ın yanıtına yönelik olarak, “Hamas’ın öneriye yanıtı kesinlikle kabul edilemez” dedi. İsrail, 29 Mayıs’ta Witkoff’un önerisini kabul ettiğini duyurdu.