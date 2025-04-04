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Hatay’da Gece 3.9 Büyüklüğünde Deprem

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DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Hatay’ın Antakya ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem saat 00.23’te kaydedildi. Yerin 7.19 kilometre derinliğinde meydana gelen bu depremde yapılan ilk değerlendirmelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildiriliyor.

OLUMSUZ DURUM BULUNMADI

İlk belirlemeler, depremin ardından bölgedeki durumun stabil olduğunu ve ciddi hasar ya da yaralanmaların yaşanmadığını gösteriyor. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade ediyor.

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