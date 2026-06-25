Lamine Yamal Irkçı Yorumların Hedefi Oldu

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Futbolcu sevinçle secdeye kapanmış, arka planda takım arkadaşları var
Lamine Yamal, attığı gol sonrası secde ederek kutladığı için ırkçı yorumların hedefi oldu.
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İspanya Milli Takımı’nın formasını giyen 18 yaşındaki Fas asıllı futbolcu Lamine Yamal, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda attığı gol sonrası secdeye gitmesi nedeniyle ırkçı yorumların hedefi oldu. 21 Haziran’da Suudi Arabistan maçının 10. dakikasında gol atan genç yetenek, sevincini secde ederek kutladı. Bu kutlama bazı taraftarlarca takdir edilirken sosyal medyada yoğun İslamofobik paylaşımlara yol açtı.

SAHTE GÖRÜNTÜLERLE İSLAMOFOBİK SALDIRILAR

Tepkiler arasında yapay zeka ile oluşturulmuş sahte görüntüler de yer aldı. “Müslüman değil, Hristiyan bir İspanya” gibi ifadeler kullanıldı. “Bir Arap asla İspanyol olamaz” yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar genç futbolcunun kramponlarındaki bayrakları eleştirdi. Yamal’ın İspanya formasını hak etmediğini savundu.

DESTEK MESAJLARI DA GELDİ

Irkçı yorumlara tepki gösteren isimler de oldu. “Katolik Üniversiteliler” adlı bir hesap Yamal’ın fotoğrafını paylaştı. Hesap, Yamal’ın Hristiyanlığa dönüşü için dua edilmesini istedi. Bazı kullanıcılar bu paylaşıma sert tepki verdi. “İspanyol ve Katolik olduğunuz için sizden utanıyoruz” yorumları yapıldı.

UZMANLAR IRKÇILIĞIN SÜREKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

İspanya Irkçılık Gözlemevi verilerine göre Yamal yoğun nefret söylemine maruz kalıyor. Genç futbolcu en çok hedef alınan sporcular arasında yer alıyor. Uzmanlar bu saldırıların münferit olmadığını belirtiyor. Uzun süredir devam eden ayrımcı saldırıların parçası olduğunu vurguluyor.

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