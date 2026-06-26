Hazine, 2,75 Milyar Dolarlık Sukuk İhracı Yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında 2,75 milyar dolar tutarında 6 yıl vadeli sukuk ihracı gerçekleştirildi. Kira sertifikasının getiri oranı yüzde 6,75 olarak belirlendi. Söz konusu kira oranı ise yüzde 6,7 seviyesinde kaydedildi. Sertifika ihracından elde edilen tutar 2 Temmuz’da hesaplara girecek.

SUKUK İHRACINA YOĞUN YATIRIMCI TALEBİ GELDİ

İhraç edilen kira sertifikasına 100’ün üzerinde yatırımcı talep gösterdi. Talep miktarı ihraç tutarının 2,5 katını aştı. Kira sertifikasının yüzde 65’i Orta Doğu’daki yatırımcılara tahsis edildi. Yüzde 20’lik kısım Birleşik Krallık yatırımcılarına gitti. Sertifikaların yüzde 9’u ABD, yüzde 4’ü diğer Avrupa ülkelerine ayrıldı. Türkiye ve diğer ülkeler ise yüzde 2 pay aldı.

YILLIK 10,7 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLANDI

Bu sukuk ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası piyasalardan toplam 10,7 milyar dolar finansman temin edildi. Bakanlık yetkilileri ihraç sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.