Hazine, 2,75 Milyar Dolarlık Sukuk İhracı Yaptı

Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı binası ön görünümü
Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası piyasalarda 2,75 milyar dolar tutarında sukuk ihracı gerçekleştirdi.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında 2,75 milyar dolar tutarında 6 yıl vadeli sukuk ihracı gerçekleştirildi. Kira sertifikasının getiri oranı yüzde 6,75 olarak belirlendi. Söz konusu kira oranı ise yüzde 6,7 seviyesinde kaydedildi. Sertifika ihracından elde edilen tutar 2 Temmuz’da hesaplara girecek.

SUKUK İHRACINA YOĞUN YATIRIMCI TALEBİ GELDİ

İhraç edilen kira sertifikasına 100’ün üzerinde yatırımcı talep gösterdi. Talep miktarı ihraç tutarının 2,5 katını aştı. Kira sertifikasının yüzde 65’i Orta Doğu’daki yatırımcılara tahsis edildi. Yüzde 20’lik kısım Birleşik Krallık yatırımcılarına gitti. Sertifikaların yüzde 9’u ABD, yüzde 4’ü diğer Avrupa ülkelerine ayrıldı. Türkiye ve diğer ülkeler ise yüzde 2 pay aldı.

YILLIK 10,7 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLANDI

Bu sukuk ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası piyasalardan toplam 10,7 milyar dolar finansman temin edildi. Bakanlık yetkilileri ihraç sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Kediye Sprey Sıkanlara 1500 TL Ceza

Karamürsel'in Kayacık Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan A.I., sokak kedisini sevme bahanesiyle yanına çağırdıktan sonra yüzüne yağ çözücü sprey sıktı. O anları market çalışanı Y.T. cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Manşet

Mansur Yavaş’tan AK Parti’ye Geçen Başkanlara Tepki

Mamak Metrosu şantiyesinde düzenlenen programda Mansur Yavaş'a, AK Parti'ye geçen belediye başkanları soruldu. Yavaş bu soruya sert bir tepki gösterdi.
Manşet

Yusuf Aydemir’e Ağırlaştırılmış Müebbet

Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden yargılamada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yusuf Aydemir'i "kasten öldürmek" suçundan cezalandırdı.
Manşet

Böcek Ailesinin Ölümünde Cezalar Talep Edildi

Almanya'dan tatil için gelen Böcek ailesinin zehirlenme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada altı sanık ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, aralarında otel yetkilisi ve ilaçlama firması sahibinin de olduğu sanıkların savunmasını dinleyecek.
Manşet

Polis, Okul Kameralarını KGYS ile İzleyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki güvenlik kameralarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlanacağını duyurdu. Polis ekipleri bu sistem sayesinde okullardaki güvenlik gelişmelerini anlık olarak izleyecek.