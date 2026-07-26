Hürmüz Boğazı’nda Tanker Mayına Çarptı

Dünya
Hürmüz Boğazı'nda bir tanker ve deniz işaretçisi
Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankeri kazası, bölgedeki gerilimi artıran önemli bir gelişme olarak kaydedildi.
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Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankeri deniz mayınına çarptı ve patlama meydana geldi, İran basını olayı duyururken resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Aynı saatlerde Tahran’da Umman heyeti ile Hürmüz Boğazı’nın durumu görüşüldü. Görüşmelerin verimli geçtiği bildirildi.

DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Müzakere sürecine yakın Pakistanlı kaynaklara göre ABD ile İran arasındaki temaslar yoğunlaştı. Arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Washington ve Tahran bu öneriye olumlu yanıt verdi. Saldırılara ara verilmesi müzakerelerin yeniden başlama umudunu artırdı. Ancak Hürmüz Boğazı çevresinde ateşkes kırılganlığını koruyor. Trump cuma günü İran’a yeni hava saldırısı talimatını onaylamadı. Aynı saatlerde Umman heyeti Tahran’a ulaştı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonucu başlayan savaş için 14 Haziran’da İslamabad Mutabakatı imzalandı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörüldü. Ancak 8 Temmuz’da ABD ordusu İran’a yeniden saldırı başlattı. İran da komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı.

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