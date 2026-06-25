İbrahim Selim Roma’da Evlilik Kararı Aldı

Ünlü oyuncu İbrahim Selim, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile evlilik kararı aldı ve çift önümüzdeki aylarda düğün yapmak için Roma’da romantik bir tatil yaptı. İkili verdikleri romantik kareleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Selim geçtiğimiz haftalarda paylaşım yaparak Keten ile aşk yaşadığını ilan etti.

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Sık sık mutluluk pozlarını paylaşan çiftten sevindiren haber geldi. Selim ile Keten evlilik kararı aldıklarını açıkladı. İkili güzel haberi şu sözlerle duyurdu: “Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden herkesin neşesi bol olsun.”

ENERJİSİ VE HİTABETİ BÜYÜLEYİCİ

Ayşe Şeyma Keten katıldığı bir programda ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. Keten, İbrahim Selim’le olan bağını anlatırken duygularını dile getirdi. “Onun enerjisi ve hitabeti gerçekten büyüleyici” ifadelerini kullandı. “Kendimi aşka tamamen kapattığım bir dönemde karşılaştık ama olacağı varsa oluyor işte.”

YAZA DÜĞÜN VAR

Geçtiğimiz haftalarda bir oyun davetinde görüntülenen ikili düğün hakkında konuştu. Sessiz sedasız nişanlanan İbrahim Selim, “Yazın düğün yapmak istiyoruz” dedi. Ayşe Şeyma Keten ise “Bana yetecek kadar romantik” cevabını verdi.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ DÜZENLEDİ

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Ayşe Şeyma Keten, nisan ayında kız arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi. Keten partide toz pembe pullu bir elbise ve beyaz duvak tercih etti. Partideki pozları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

ROMA'YA GİTTİLER

Düğün hazırlıklarına devam eden ünlü çift tatil için Roma’ya gitti. Arkadaşlarıyla keyifli bir tatil yapan ikili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Ayşe Şeyma Keten romantik karelere “İşte bu da Roma salatası” notunu yazdı.