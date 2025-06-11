Iffhs, 2025’te En İyi Takımlarını Güncelledi

IFFHS, HAZİRAN 2025’TEN İTİBAREN DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARINI GÜNCELLEDİ

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Haziran 2025 itibarıyla dünyanın en iyi futbol takımlarının listesini yeniden güncelledi. Yeni sıralamada Galatasaray, Fenerbahçe’nin hemen üstünde kendisine yer buldukça dikkat çekiyor.

DÜNYANIN EN İYİ FUTBOL TAKIMLARI

Yapılan güncellemeyle birlikte dünyanın en iyi takımları sıralaması şu şekilde oluştu: 1- Real Madrid 2- Barcelona 3- Inter 4- PSG [2 sıra yükseldi] 5- Arsenal [1 sıra geriledi] 6- Bayern Münih 7- Liverpool [2 sıra geriledi] 8- Aston Villa [4 sıra yükseldi] 9- Chelsea [8 sıra yükseldi] 10- Atletico Madrid [1 sıra yükseldi] 30- Galatasaray [10 sıra yükseldi] (Galatasaray ve Benfica, 254’er puanla 30. sırada yer aldı) 32- Fenerbahçe [5 sıra geriledi] (Fenerbahçe, 253 puanla Benfica ve Galatasaray’ın hemen arkasında 32. sırada kaldı) 123- Beşiktaş [35 sıra geriledi] 126- Başakşehir [10 sıra geriledi] 157- Trabzonspor [29 sıra geriledi].

SIRALAMALARDAKİ DEĞİŞİMLER

Listeye rağmen, Türkiye takımları arasında bazı olumsuz değişimler gözlemleniyor. Beşiktaş, 35 sıra gerileyerek 123’üncü sırada yer alırken, Başakşehir 126’ıncı ve Trabzonspor 157’inci sıraya düştü. Fenerbahçe ise yaşadığı gerilemeyle birlikte 32. sırada kalmayı başardı. Bu durum, Türk futbolunun global arenada karşılaştığı zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor.