Indiana’lı Adam, Sophie Cunningham’ı Taciz Ettiği İddiasıyla Suçlandı

Indiana’da bir adam, WNBA oyuncusu Sophie Cunningham’ı sosyal medyada takip etmek ve tehdit içeren mesajlar göndermekle suçlanarak çarşamba günü hakim karşısına çıktı. 48 yaşındaki Kevin Singh, takip ve yıldırma suçlamalarıyla ağır ceza mahkemesine sevk edilirken, ayrıca bir adet de taciz suçlamasıyla karşı karşıya. Marion County Savcılığı, Singh’in salı günü gözaltına alındığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN FİZİKSEL TEHDİDE UZANAN SÜREÇ

Indiana Fever oyuncusu Cunningham, ifadesinde Singh’in sürekli mesajları nedeniyle evde daha fazla vakit geçirmeye başladığını ve kabuslar gördüğünü söyledi. Oyuncu, Singh’in çevrim içi davranışlarından ilk kez şubat ayında haberdar olduğunu belirtti. Savcılık açıklamasına göre Singh’in çevrim içi tacizi aynı ay içinde tırmandı ve “takım güvenliği tarafından kendisiyle iletişime geçilmesinin ardından tehditler daha da arttı”. İddianameye göre Singh, nisan ayında X platformu üzerinden çok sayıda mesaj gönderdi. Bu mesajlardan birinde “Kelimenin tam anlamıyla sokağın aşağısındasın!” ifadesi yer aldı. Cunningham’ın takımının 30 Nisan’da Singh’e ihtarname göndermesinin ardından Singh’in X’teki açık ve tehditkar yorumlarına devam ettiği belirtildi.

ARENAYA ŞAHSEN TESLİM EDİLEN PAKET

İddianameye göre Singh, Eylül 2025’te Indiana Fever’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Gainbridge Fieldhouse’a “Sophie” adresli bir paketi şahsen teslim etti. Pakette bir mektup ve üzerine erkek kolonyası sıkılmış bir Guns N’ Roses tişörtü bulunduğu kaydedildi. Marion County Savcısı Ryan Mears, yaptığı açıklamada “İnternet, insanları hedef almayı, taciz etmeyi ve yıldırmayı her zamankinden daha kolay hale getirdi. İster yüz yüze ister klavye başında yapılsın, şiddet tehditleri ciddiye alınacaktır” dedi. Mears, “Kişinin konumu veya kamuoyundaki profili ne olursa olsun, ihbarda bulunmak asla kolay değildir. Mağdur burada konuşarak örnek bir davranış sergiliyor” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE DE YARGI KARŞISINA ÇIKTI

Singh’in kayıtlı telefon numarasından yapılan aramalara yanıt alınamazken, bir avukatı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Marion County Savcılığı, Singh’in daha önce Temmuz 2025’te iki ağır ceza gerektiren özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu kabul etmesinin ardından Indiana’nın Hendricks County bölgesinde denetimli serbestlik cezası aldığını açıkladı. Bu olay, Cunningham’ın takım arkadaşı WNBA yıldızı Caitlin Clark’ın geçen yıl Teksaslı farklı bir kişi tarafından takip ve tacize uğramasının ardından yaşandı. Clark’a yönelik saldırının faili olan kişi geçen yıl 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.