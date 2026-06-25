Irak, OPEC’ten Ayrılabilir

Irak, OPEC’teki petrol üretim kotasının artırılmaması halinde BAE’nin ardından gruptan ayrılmaya kadar tüm seçenekleri değerlendirecek. Irak, kartelin en büyük ikinci üreticisi konumunda. Bu durum, örgüt için yeni bir darbe niteliği taşıyor.

IRAK'IN KOTA TALEBİ GÜNDEMDE

Üst düzey bir bakanlık yetkilisi, finansal kriz nedeniyle kotanın artırılması gerektiğini söyledi. Irak, daha yüksek kota için çabalamayı tercih ediyor. Yetkili, Suudi Arabistan’a çağrı yaparak konuyu ciddiye almalarını istedi. Aksi durumda tüm seçeneklerin değerlendirileceğini belirtti. OPEC’ten çıkış sorusuna ise henüz erken yanıtını verdi.

EKONOMİK KRİZ VE YENİ HEDEFLER

Irak hükümet sözcüsü, petrol ihracat kapasitesini tamamen geri kazanmayı hedefliyor. Ülke, üretimi günlük 7 milyon varile çıkarmayı planlıyor. Ekonominin büyük kısmı petrol gelirlerine bağımlı durumda. İran savaşı, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatı olumsuz etkiledi. Bu durum Irak ekonomisini ciddi bir darboğaza sürükledi. Petrol fiyatları kayıplarını genişleterek 73 doların altına düştü. Başbakan Ali Zeydi, ekonomiyi yeniden inşa etmeyi ve yolsuzlukla mücadeleyi önceliklendiriyor.

KÜRESEL PETROL TALEBİ YÜKSELİYOR

Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 1 milyon varil artması bekleniyor. Tahminlere göre talep 106 milyon 130 bin varile ulaşacak. Artışın büyük kısmı OECD dışı ülkelerden kaynaklanacak. Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri bu yükselişe öncülük edecek. OECD ülkelerinde talep artışı ise sınırlı kalacak. 2027 yılında küresel talep günlük 107 milyon 860 bin varile çıkacak.

BAE OPEC'TEN AYRILMA KARARI ALDI

Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ ittifakından ayrıldı. Karar, ülkenin uzun vadeli enerji vizyonu çerçevesinde alındı. Yurt içi enerji yatırımlarının hız kazanması belirleyici oldu. BAE, ayrılık sonrası ilave üretimi kademeli ve dengeli sürdürecek. Ülke, 1967’den beri OPEC üyesiydi. Açıklamada, küresel piyasa istikrarına bağlılığın devam edeceği vurgulandı.