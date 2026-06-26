2026 Dünya Kupası’nda İran ile Mısır arasında oynanacak karşılaşmanın Seattle Ev Sahipliği Komitesi tarafından LGBTQ+ Onur Maçı olarak tanıtılması, iki ülkenin futbol otoritelerinin tepkisine yol açtı. İran ve Mısır federasyonları bu duruma itiraz etti. FIFA Başkanı Gianni Infantino da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kararın ardından tartışmalar hızla büyüdü.

LGBTQ+ KARARI İRAN VE MISIR'I RAHATSIZ ETTİ

Seattle’daki yerel komite maçı bu kapsamda değerlendirdi. Bu karar iki ülkede rahatsızlık yarattı. İran ve Mısır söz konusu etkinlikle anılmak istemiyor. Her iki ülke de bu durumu FIFA’ya iletti.

İRAN VE MISIR FIFA'YA RESMİ BAŞVURDU

Federasyonlar stadyumda LGBTQ+ sembollerinin kullanılmasına sınırlama getirilmesini istedi. Gökkuşağı bayraklarının kaldırılması talep edildi. İran tarafı bu hareketi destekleyen bir organizasyonun parçası olmayı reddediyor. İki ülkede eşcinsel faaliyetler yasal olarak kısıtlanmış durumda.

INFANTİNO'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

FIFA Başkanı Infantino resmi bir Onur Maçı olmadığını söyledi. Seattle’daki etkinliklerin yerel inisiyatifle yapıldığını belirtti. Bu organizasyonların FIFA’nın resmi maçlarından bağımsız olduğunu vurguladı.

GÖZLER İRAN-MISIR MAÇINDA

Bu gelişmeler maçı en çok konuşulan karşılaşmalardan biri yaptı. Futbolseverler sahadaki rekabeti bekliyor. Organizasyon etrafındaki tartışmaların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.