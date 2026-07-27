İran’dan Ukrayna’ya Misilleme Uyarısı

Dünya
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü basın toplantısında konuşuyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'nın İran deniz aracına yönelik saldırısını kınayarak, bu eylemin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, haftalık basın toplantısında Ukrayna’nın bir İran deniz aracına düzenlediği saldırıyı kınadı. Bekai, bu eylemin yasa dışı ve BM Şartı’na aykırı olduğunu ifade etti. Saldırının tehlikeli bir maceraperestlik olduğunu vurguladı.

UKRAYNA SALDIRISINA SERT TEPKİ

Bekai, saldırının yanıtsız kalmayacağını belirtti. Kiev’e destek veren Batılı ülkelerin sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ile yapılan görüşmeyi aktardı. Batılı aktörlerin insan haklarındaki çifte standardını eleştirdi.

ZELENSKİY'NİN POLİTİKALARI ELEŞTİRİLDİ

Bekai, Ukrayna Devlet Başkanı’nın politikalarını anarşist eylemlere benzetti. Bu adımların bölgeyi etkileyecek sonuçlar doğuracağını söyledi. Kiev yönetiminin ülkesini savaş alanına dönüştürdüğünü kaydetti. İran’ın çatışmaya müdahalesinin olmadığını belirtti.

ABD İLE FİİLİ ATEŞKES ORTAMI

ABD ordusunun hava saldırılarına ara vermesi üzerine Tahran da karşı saldırılarını durdurdu. Kıdemli bir İranlı yetkili bu mesajın ABD tarafına iletildiğini açıkladı. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Trump’ın diplomasiye zaman tanıdığını doğruladı. Mühimmat stoklarının zayıflaması operasyonların riskini artırdı.

SAVAŞIN ZAMANINI ABD BELİRLEMEYECEK

Bekai, ABD’nin savaşı yönettiği iddialarına yanıt verdi. İran’ı üç günde çökerteceklerini sandıklarını söyledi. Beş ayın ardından kendi bataklıklarına saplandıklarını belirtti. Tahran’ın stratejik kararlarını ulusal güvenlik temelinde aldığını vurguladı.

BÖLGE ÜLKELERİYLE HUSUMET YOK

Bekai, bölge ülkeleriyle komşuluk ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi. Güney Körfez ülkeleriyle güçlü bağların mevcut olduğunu belirtti. Kuveyt’teki ABD askeri üslerinin İran’a yönelik kullanıldığını ifade etti. Barışçıl nükleer enerjiden yararlanmanın tüm ülkelerin hakkı olduğunu vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA DURUM

İngiltere’nin yeni hükümetinin ABD saldırılarına üslerini açmasını kınadı. Hürmüz Boğazı’nda askeri koalisyon girişimlerini eleştirdi. Mevcut durumun tek sorumlusunun ABD ve İsrail olduğunu söyledi. Boğazın 28 Şubat öncesinde açık bir suyolu olduğunu hatırlattı.

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