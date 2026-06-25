İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi Hazırlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2030 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlıkları için toplanan konseye başkanlık etti. Işıkhan, son 24 yılda iş sağlığı ve güvenliğinde reformlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Mevzuat altyapısının güçlendirildiğini ve denetim kapasitesinin artırıldığını vurguladı. 6331 sayılı Kanun ile tarihin en kapsamlı dönüşümünün yaşandığını belirtti.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE 24 YILLIK DÖNÜŞÜM VURGUSU

Bakan Işıkhan, bu alanın artık temel politika haline geldiğini ifade etti. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin sosyal diyaloğun en önemli platformu olduğunu söyledi. Konseyin 2005’te kurulduğunu ve politikaların şekillenmesinde önemli rol oynadığını kaydetti. 2026-2030 politika belgesinin en önemli gündem maddesi olduğunu dile getirdi.

POLİTİKA BELGESİ DÖRT ÖNCELİK ALANIYLA ŞEKİLLENİYOR

Işıkhan, yeni belgenin güçlü ve sürdürülebilir bir vizyon ortaya koyduğunu açıkladı. Sağlıklı ve güvenli çalışma anlayışının daha ileri seviyelere taşınacağını bildirdi. Belgenin dört temel öncelik alanı üzerine inşa edildiğini belirtti. Bunların kültür içselleştirmesi, sistem geliştirilmesi, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve kurumsal yapılanma olduğunu söyledi.