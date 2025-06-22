İsrail İran’a Saldırıyor, Felaketten Sonra

TOPLANTI İSTANBUL’DA BAŞLADI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, 43 bakan ve 5 bakan yardımcısı ile rekor seviyede üst düzey katılımla İstanbul’da başladı. Toplantı iki gün sürecek. Öncesinde ülkelerin heyet başkanları, toplu fotoğraf çekimine katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella’dan toplantının başkanlığını devralarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

HAKAN FİDAN’IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu’ndaki konuşmasında, Türkiye’nin dönem başkanlığı süresince küresel adaletin sağlanmasına öncelik vereceğini ve zulmün karşısında dik durmaya devam edeceğini ifade etti. Hakan Fidan, uluslararası işbirliğinin temeli olan çok taraflılığın, meşruiyet krizi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. “Artan hoşgörüsüzlük, kimlik temelli kutuplaşma ve uluslararası hukukun aşınması, küresel istikrarsızlık hissini daha da derinleştiriyor” dedi. Ayrıca, korumacı politikaların uluslararası ilişkilere hâkim olduğunu vurguladı. Gazze’deki olayların uluslararası mekanizmaların işlevsizliğini gözler önüne serdiğini aktardı. İslam ülkelerinin, adaleti savunan bir küresel sistemin inşasında öncülük etmesi gerektiğine dikkat çekti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI KINANDI

Bakan Fidan, “İsrail, şimdi de komşumuz İran’a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklüyor” diyerek, bu saldırganlığa dur demek için güçlü duruş sergileyeceklerini ifade etti. İran’ın nükleer programı ile ilgili müzakerelerin devam ettiğine değinerek, saldırıları kınadı. Uluslararası toplumun önceliğinin daha şiddetli bir sarmalın önlenmesi olması gerektiğini belirtti. İsrail’in Filistin halkına, Gazze ve Batı Şeria’da sürdürdüğü saldırıların iki devletli çözüm vizyonunu sona erdirmek için yapıldığını kaydetti. “Kalıcı ateşkes, rehinelerin ve tutukların serbest bırakılması ve Gazze’ye insani erişim sağlanması önceliğimizdir” diyerek, devam eden müzakerelere güçlü destek verdiklerini aktardı.

SURİYE HALKININ DESTEKLENMESİ GEREKEN BİR KONU

Hakan Fidan, ortak çabalarla Suriyeli kardeşlerle istikrarlı ve müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda gerekli adımları atabileceklerini dile getirdi. Suriye’nin teşkilata yeniden katılmasından duydukları memnuniyeti belirtti ve Suriye halkının arkasında durmaya devam edeceklerini söyledi. Balkanların, İslam coğrafyasının kadim bir parçası olduğuna değinerek, bölgede yaşayan Müslümanların geçmişte birçok sınamadan geçtiğini vurguladı. “Onların yalnız olmadığını, İslam aleminin Bosnalı kardeşlerimize sahip çıktığını göstermek ortak görevimizdir” dedi. Ayrıca, ayrımcı ve nefret temelli söylemleri en güçlü şekilde kınadı.