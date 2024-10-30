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İstanbul’da Terörle Mücadele Operasyonu Yapıldı

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanması ile siyasal alanda yapılanması içinde faaliyet gösteren 25 şüpheli tespit ediliyor. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin İstanbul’da başta molotoflu eylem olmak üzere çeşitli sokak eylemleri gerçekleştirmek için hazırlık içinde oldukları anlaşılıyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN OPERASYONU

Savcılığın verdiği gözaltı kararı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 18 şüpheliyi yakalamayı başarıyor. Büyüyen tehditler karşısında güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili müdahaleleri dikkat çekiyor.

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